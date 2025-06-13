Drones y más de 200 aviones de combate fueron utilizados por Israel en uno de sus ataques más letales a Irán, en los que su ejército asesinó al menos a seis científicos nucleares iraníes en la madrugada del viernes.

Mientras Tel Aviv acusa a Irán de estar fabricando una bomba atómica, Teherán ha negado estar desarrollando armas nucleares.

Entre las víctimas del ataque figuran Abdolhamid Minouchehr, Ahmadreza Zolfaghari, Seyed Amirhossein Feqhi, Motlabizadeh, Mohammad Mehdi Tehranchi y Fereydoun Abbasi.

Pero este tipo de ataques no son nuevos. Durante años, numerosos científicos nucleares iraníes clave han sido asesinados en operaciones atribuidas al Mossad, la agencia de inteligencia israelí, aunque el país rara vez reconoce su implicación.

A continuación, una cronología de los asesinatos más notorios:

Ardeshir Hosseinpour – enero de 2007





Físico nuclear y profesor en la Universidad de Shiraz y en la Universidad de Tecnología Malek Ashtar, e experto en electromagnetismo y figura clave en el Centro de Tecnología Nuclear de Isfahan.

Algunos informes apuntaron a una “fuga de gas” como causa de muerte, pero los servicios de inteligencia iraníes aseguraron que fue asesinado por Israel. Stratfor, una empresa privada de inteligencia estadounidense, también responsabilizó al Mossad en un informe de febrero de 2007.

Masoud Ali Mohammadi – enero de 2010





Profesor de física en la Universidad de Teherán, experto en física de partículas y campos cuánticos.

Murió tras la explosión de una bomba controlada a distancia colocada en una motocicleta cerca de su casa. Irán responsabilizó a Israel y EE.UU., y arrestó a diez ciudadanos iraníes por presuntamente colaborar con el Mossad.

Majid Shahriari – noviembre de 2010





Profesor de ingeniería nuclear en la Universidad Shahid Beheshti y pieza clave en el programa nuclear iraní.



Fue asesinado por atacantes en motocicleta que colocaron una bomba magnética en su coche. Su esposa resultó herida. El ataque coincidió con un intento fallido contra otro científico, Fereydoon Abbasi Davani.

Darioush Rezaeinejad – julio de 2011



Doctorando en ingeniería eléctrica, presuntamente trabajaba en sistemas de interruptores de alta tensión, clave para detonadores nucleares.