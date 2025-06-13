ORIENTE MEDIO
De bombas magnéticas a misiles: la historia de Israel asesinando a científicos nucleares iraníes
Israel y su agencia de inteligencia, el Mossad, han llevado a cabo una campaña de asesinatos selectivos durante años con el objetivo de obstaculizar el programa nuclear de Irán.
Los ataques israelíes del 13 de junio en Irán mataron a, al menos, 6 científicos nucleares iraníes. / AA
13 de junio de 2025

Drones y más de 200 aviones de combate fueron utilizados por Israel en uno de sus ataques más letales a Irán, en los que su ejército asesinó al menos a seis científicos nucleares iraníes en la madrugada del viernes. 

Mientras Tel Aviv acusa a Irán de estar fabricando una bomba atómica, Teherán ha negado estar desarrollando armas nucleares. 

Entre las víctimas del ataque figuran Abdolhamid Minouchehr, Ahmadreza Zolfaghari, Seyed Amirhossein Feqhi, Motlabizadeh, Mohammad Mehdi Tehranchi y Fereydoun Abbasi.

Pero este tipo de ataques no son nuevos. Durante años, numerosos científicos nucleares iraníes clave han sido asesinados en operaciones atribuidas al Mossad, la agencia de inteligencia israelí, aunque el país rara vez reconoce su implicación. 

A continuación, una cronología de los asesinatos más notorios:

Ardeshir Hosseinpour – enero de 2007

Físico nuclear y profesor en la Universidad de Shiraz y en la Universidad de Tecnología Malek Ashtar, e experto en electromagnetismo y figura clave en el Centro de Tecnología Nuclear de Isfahan.

Algunos informes apuntaron a una “fuga de gas” como causa de muerte, pero los servicios de inteligencia iraníes aseguraron que fue asesinado por Israel. Stratfor, una empresa privada de inteligencia estadounidense, también responsabilizó al Mossad en un informe de febrero de 2007.

Masoud Ali Mohammadi – enero de 2010

Profesor de física en la Universidad de Teherán, experto en física de partículas y campos cuánticos.

Murió tras la explosión de una bomba controlada a distancia colocada en una motocicleta cerca de su casa. Irán responsabilizó a Israel y EE.UU., y arrestó a diez ciudadanos iraníes por presuntamente colaborar con el Mossad.

Majid Shahriari – noviembre de 2010

Profesor de ingeniería nuclear en la Universidad Shahid Beheshti y pieza clave en el programa nuclear iraní.

Fue asesinado por atacantes en motocicleta que colocaron una bomba magnética en su coche. Su esposa resultó herida. El ataque coincidió con un intento fallido contra otro científico, Fereydoon Abbasi Davani.

Darioush Rezaeinejad – julio de 2011


Doctorando en ingeniería eléctrica, presuntamente trabajaba en sistemas de interruptores de alta tensión, clave para detonadores nucleares.

Dos hombres en motocicleta le dispararon cinco veces frente a su casa. Su esposa también resultó herida. Aunque Irán negó su vinculación con el programa nuclear, informes extranjeros lo relacionaban con él. Se atribuyó el ataque al Mossad.

Mostafa Ahmadi Roshan – enero de 2012


Ingeniero químico y supervisor en la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz.

Dos atacantes colocaron una bomba magnética en su coche en pleno tránsito. Murieron él y su conductor. Irán culpó a Israel y EE.UU., destacando la similitud con atentados previos.

Mohsen Fakhrizadeh – noviembre de 2020


Considerado el arquitecto del programa nuclear militar iraní, lideraba la Organización de Innovación y Defensa (SPND).

Fue asesinado con una ametralladora controlada remotamente con inteligencia artificial, montada en una camioneta Nissan cerca de Teherán. El arma fue introducida en Irán en partes y operada desde el extranjero por el Mossad. La camioneta explotó tras el ataque para borrar pruebas.

Junio de 2025


En el último ataque con drones y aviones de combate israelíes, ocurrido este viernes, se reporta la muerte de seis científicos nucleares iraníes:

Abdolhamid Minouchehr, Ahmadreza Zolfaghari, Seyed Amirhossein Feqhi, Motlabizadeh, Mohammad Mehdi Tehranchi y Fereydoun Abbasi.

FUENTE:TRT World
