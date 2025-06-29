En Gaza, donde la comida escasea más que nunca, los cuerpos frágiles de bebés y niños pequeños están entre los que más sufren. Al menos 66 han muerto por desnutrición aguda desde que Israel impuso un férreo bloqueo en octubre de 2023, según informaron este sábado las autoridades locales.
Estas muertes reflejan el empeoramiento de la crisis humanitaria en el enclave, donde Israel ha mantenido un bloqueo con restricciones sistemáticas a la entrada de ayuda y combustible, generando una grave escasez de alimentos, suministros médicos y leche para bebés.
Las víctimas más recientes incluyen a tres bebés que murieron esta semana por desnutrición y falta de medicinas.
Jouri al-Masri, de tres meses, falleció el jueves en Deir al-Balah después de que su familia no lograra conseguir la leche terapéutica especializada que necesitaba, según informó la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza.
Ese mismo día, Nidal Sharab, de cinco meses, y Kinda al-Hams, de solo 10 días de vida, murieron en el Hospital Nasser en Jan Yunis. Sus familias atribuyeron sus muertes a la desnutrición extrema y a la crítica escasez de suministros médicos.
“Estas muertes reflejan el crimen de guerra en curso de negar el acceso a bienes esenciales para salvar vidas”, señaló la oficina, que calificó el bloqueo y el cierre de fronteras como “un crimen de lesa humanidad y una flagrante violación del derecho internacional humanitario y de las Convenciones de Ginebra”.
La oficina también condenó lo que describió como el “vergonzoso silencio” de la comunidad internacional ante el hambre sistemática en Gaza.
El viernes, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que se estima que unos 112 niños son admitidos cada día en hospitales de Gaza para recibir tratamiento por desnutrición.
Israel está utilizando el hambre como arma de genocidio, denuncia un nuevo informe
En un informe recién publicado titulado Hambruna de una generación: la campaña de hambruna de Israel dirigida contra niños palestinos en Gaza, la organización Defence for Children International–Palestine (DCIP), en colaboración con Doctors Against Genocide, sostiene que las autoridades israelíes han utilizado deliberadamente el hambre como una herramienta de genocidio.
El informe documenta 33 casos de inanición infantil en Gaza entre octubre de 2023 y mayo de 2025, de los cuales nueve —niños y niñas de entre una semana y diez años— murieron a causa de la desnutrición.
El más pequeño, Abdul Aziz Abdurrahman Saleem, nació en el hospital Kamal Adwan y murió una semana después.
El informe cita al doctor Abu Hassam Safiya, director del hospital y pediatra palestino, actualmente detenido por las fuerzas israelíes, quien afirmó que el centro médico recibía entre 70 y 100 niños desnutridos cada día.
“No puede ser más claro: Israel pretende matar de hambre a los palestinos como una forma de eliminarlos y destruirlos”, declaró Kathryn Ravey, una de las autoras y oficial de incidencia de DCIP.
“Mi hija murió frente a mis ojos y no pude salvarla”
Entre las víctimas se encuentra Mila Abdulnabi, de tres años, quien murió en el hospital Kamal Adwan la noche del 2 de marzo de 2024.
Según el informe, Mila desarrolló graves deficiencias de potasio y magnesio después de que las fuerzas israelíes cortaran el acceso a alimentos en el norte de Gaza. En sus últimos días, fue conectada a un respirador y, según relata el documento, su madre —enfermera de cuidados intensivos en el hospital— la encontró envuelta en un sudario.
“Ese día fui a trabajar y mis colegas cerraron la puerta para que no entrara. Pero cuando logré pasar, encontré a mi hija muerta”, relató la madre, recordando el momento devastador que la llevó a dejar su trabajo como enfermera.
“Mi hija murió frente a mis ojos y no pude salvarla”, dijo.
Desde principios de 2024, la inanición infantil en Gaza ha sido una táctica deliberada dentro de la campaña de Israel contra el pueblo palestino, con los bebés y niños con enfermedades crónicas como los más vulnerables.
El informe afirma, además, que la inacción internacional ha permitido que esta crisis continúe, con consecuencias que se prolongarán durante generaciones.
¿Qué hace que estos niños sean particularmente vulnerables?
Aunque casi todos los niños en Gaza experimentan algún grado de hambre, aquellos que mueren por inanición suelen estar atrapados en una combinación de múltiples vulnerabilidades.
Los bebés y niños pequeños corren un riesgo especial. Con sistemas inmunológicos aún en desarrollo y mayores necesidades nutricionales, son fisiológicamente más propensos a la desnutrición.
Muchos de los que murieron eran demasiado pequeños para ser destetados, pero sus madres no podían amamantarlos.
Uno de esos casos es el de Anwar Al-Khudari, de tres meses, citado en el informe de DCIP.
“No había leche de fórmula debido al asedio del ejército”, contó su madre a los investigadores. “Y no tenía leche en mis pechos por la falta de nutrición y la prohibición de entrada de ayuda”.
Anwar lloraba todas las noches por hambre. “Le subió la fiebre y empezó a convulsionar por eso”, recordó su madre. “Murió cuatro días después”.
Otros niños padecían enfermedades crónicas o trastornos genéticos raros que requerían alimentación especializada o cuidados médicos constantes que ya no estaban disponibles bajo el asedio.
En un caso, Ali Abu Azra, de diez meses y con el síndrome de Sanjad-Sakati, perdió dos kilos y continuó deteriorándose a pesar de estar hospitalizado.
El nivel económico también es un factor determinante en una realidad donde un saco de harina puede costar 500 dólares y una botella de aceite puede alcanzar los 40 dólares, según testimonios directos.
“Para las familias más pobres, ni siquiera una comida al día estaba garantizada”, escribe Rasha Abou Jalal, una residente de Gaza que ha sido desplazada 11 veces desde que comenzó la guerra de 20 meses de Israel.
“Y aquellos que tienen suficiente dinero para pagar los precios tan altos tampoco se han salvado, porque la mayoría de los productos en el mercado están agotados”.
Según el informe de DCIP, muchos de los niños que murieron de hambre provenían de familias que también habían perdido a su principal sostén económico en los bombardeos israelíes, lo que les impidió conseguir alimentos, incluso por vías clandestinas o a precios exorbitantes.
Entre los 63 palestinos asesinados el sábado, 19 eran niños: defensa civil
Mientras, la matanza en el enclave continúa, donde los niños se encuentran especialmente afectados. La Defensa Civil de Gaza informó que el ejército israelí mató a 63 palestinos, entre ellos 19 niños, siete mujeres y varios solicitantes de ayuda, en ataques realizadosdesde la madrugada del sábado.
Mahmoud Basal, portavoz de la Defensa Civil, dijo que los bombardeos también dejaron cientos de heridos con distintos niveles de gravedad, mientras que los esfuerzos humanitarios fueron obstaculizados por las condiciones en el terreno.
“El ejército de ocupación destruyó unas 23 edificaciones residenciales, principalmente en Jabalia (norte), Al-Tuffah y el campo de refugiados de Shati en Ciudad de Gaza, durante las últimas 24 horas”, indicó.
Basal añadió que Jabalia en el norte y Khan Younis en el sur experimentan una destrucción extensa, con grandes bloques residenciales reducidos a escombros.
Una ofensiva genocida
Así, el número de muertos en Gaza por la ofensiva genocida de Israel ya supera los menos 56.412 palestinos desde octubre de 2023, según informó el Ministerio de Salud de Gaza.
En un comunicado el , el ministerio señaló que 81 cuerpos fueron llevados a los hospitales en las últimas 24 horas, mientras que 422 personas resultaron heridas, lo que eleva el número total de heridos desde el inicio de la ofensiva israelí a 133.054.
Israel ha mantenido cerrados los principales pasos fronterizos de Gaza desde el 2 de marzo, bloqueando cientos de camiones con ayuda y suministros. Las agencias de la ONU aseguran que se necesitan al menos 500 camiones diarios para cubrir las necesidades básicas, pero a menudo se permite la entrada de menos de 50.
Rechazando los llamados internacionales a un alto el fuego, el ejército israelí ha llevado a cabo una ofensiva letal sobre Gaza desde octubre, matando a más de 56.400 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza.
La Corte Penal Internacional emitió en noviembre órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza.
Israel también enfrenta una acusación de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia por su ofensiva en el enclave.