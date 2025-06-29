En Gaza, donde la comida escasea más que nunca, los cuerpos frágiles de bebés y niños pequeños están entre los que más sufren. Al menos 66 han muerto por desnutrición aguda desde que Israel impuso un férreo bloqueo en octubre de 2023, según informaron este sábado las autoridades locales.

Estas muertes reflejan el empeoramiento de la crisis humanitaria en el enclave, donde Israel ha mantenido un bloqueo con restricciones sistemáticas a la entrada de ayuda y combustible, generando una grave escasez de alimentos, suministros médicos y leche para bebés.

Las víctimas más recientes incluyen a tres bebés que murieron esta semana por desnutrición y falta de medicinas.



Jouri al-Masri, de tres meses, falleció el jueves en Deir al-Balah después de que su familia no lograra conseguir la leche terapéutica especializada que necesitaba, según informó la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza.



Ese mismo día, Nidal Sharab, de cinco meses, y Kinda al-Hams, de solo 10 días de vida, murieron en el Hospital Nasser en Jan Yunis. Sus familias atribuyeron sus muertes a la desnutrición extrema y a la crítica escasez de suministros médicos.

“Estas muertes reflejan el crimen de guerra en curso de negar el acceso a bienes esenciales para salvar vidas”, señaló la oficina, que calificó el bloqueo y el cierre de fronteras como “un crimen de lesa humanidad y una flagrante violación del derecho internacional humanitario y de las Convenciones de Ginebra”.

La oficina también condenó lo que describió como el “vergonzoso silencio” de la comunidad internacional ante el hambre sistemática en Gaza.

El viernes, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que se estima que unos 112 niños son admitidos cada día en hospitales de Gaza para recibir tratamiento por desnutrición.

Israel está utilizando el hambre como arma de genocidio, denuncia un nuevo informe





En un informe recién publicado titulado Hambruna de una generación: la campaña de hambruna de Israel dirigida contra niños palestinos en Gaza, la organización Defence for Children International–Palestine (DCIP), en colaboración con Doctors Against Genocide, sostiene que las autoridades israelíes han utilizado deliberadamente el hambre como una herramienta de genocidio.

El informe documenta 33 casos de inanición infantil en Gaza entre octubre de 2023 y mayo de 2025, de los cuales nueve —niños y niñas de entre una semana y diez años— murieron a causa de la desnutrición.

El más pequeño, Abdul Aziz Abdurrahman Saleem, nació en el hospital Kamal Adwan y murió una semana después.

El informe cita al doctor Abu Hassam Safiya, director del hospital y pediatra palestino, actualmente detenido por las fuerzas israelíes, quien afirmó que el centro médico recibía entre 70 y 100 niños desnutridos cada día.

“No puede ser más claro: Israel pretende matar de hambre a los palestinos como una forma de eliminarlos y destruirlos”, declaró Kathryn Ravey, una de las autoras y oficial de incidencia de DCIP.

“Mi hija murió frente a mis ojos y no pude salvarla”





Entre las víctimas se encuentra Mila Abdulnabi, de tres años, quien murió en el hospital Kamal Adwan la noche del 2 de marzo de 2024.

Según el informe, Mila desarrolló graves deficiencias de potasio y magnesio después de que las fuerzas israelíes cortaran el acceso a alimentos en el norte de Gaza. En sus últimos días, fue conectada a un respirador y, según relata el documento, su madre —enfermera de cuidados intensivos en el hospital— la encontró envuelta en un sudario.

“Ese día fui a trabajar y mis colegas cerraron la puerta para que no entrara. Pero cuando logré pasar, encontré a mi hija muerta”, relató la madre, recordando el momento devastador que la llevó a dejar su trabajo como enfermera.

“Mi hija murió frente a mis ojos y no pude salvarla”, dijo.

Desde principios de 2024, la inanición infantil en Gaza ha sido una táctica deliberada dentro de la campaña de Israel contra el pueblo palestino, con los bebés y niños con enfermedades crónicas como los más vulnerables.

El informe afirma, además, que la inacción internacional ha permitido que esta crisis continúe, con consecuencias que se prolongarán durante generaciones.

¿Qué hace que estos niños sean particularmente vulnerables?





Aunque casi todos los niños en Gaza experimentan algún grado de hambre, aquellos que mueren por inanición suelen estar atrapados en una combinación de múltiples vulnerabilidades.

Los bebés y niños pequeños corren un riesgo especial. Con sistemas inmunológicos aún en desarrollo y mayores necesidades nutricionales, son fisiológicamente más propensos a la desnutrición.