Jordania dio inicio este sábado a una serie de conversaciones sobre Siria, reuniendo a ministros de Relaciones Exteriores y a altos funcionarios de diversos países para abordar los acontecimientos que se desarrollan tras la caída del régimen de Bashar Assad.

Representantes de 13 países –entre ellos Türkiye, Estados Unidos, la Unión Europea, la Liga Árabe y el enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pedersen– participan en las conversaciones, según un corresponsal de la agencia de noticias Anadolu.

Jordania, que comparte frontera con Siria, es el anfitrión de las conversaciones que se llevan a cabo en la ciudad de Aqaba, en el mar Rojo, como parte de los esfuerzos para fomentar la estabilidad regional y la cooperación internacional después de la caída del régimen de Assad.

En la agenda está prevista una reunión del Grupo de Contacto Ministerial Árabe sobre Siria, que incluye a Jordania, Arabia Saudita, Iraq, Líbano, Egipto y el secretario general de la Liga Árabe.