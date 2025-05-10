Un juez federal del estado de Vermont, en Estados Unidos, ordenó liberar bajo fianza a Rumeysa Ozturk, una estudiante turca de doctorado que fue detenida por agentes de migración a fines de marzo, en un caso que generó polémica.

“El tribunal considera que ella no representa un peligro para la comunidad ni riesgo de fuga. El tribunal ordena al gobierno liberar a la Sra. Ozturk de inmediato”, declaró el viernes el juez William K. Sessions III.

El juez indicó que Ozturk puede regresar libremente a su hogar en Massachusetts. “También puede viajar entre Massachusetts y Vermont como desee. No voy a imponer restricciones de viaje, porque, sinceramente, no creo que exista riesgo de fuga”, dijo.

Además, el magistrado explicó que, por su carrera académica, Ozturk debe asistir a programas y conferencias fuera del estado. “Y, como parte de su carrera, creo que tiene suerte de poder viajar fuera de esas áreas”, añadió.

Ozturk, estudiante de doctorado en la Universidad de Tufts, participó de manera remota en la audiencia realizada en Burlington, Vermont, más de seis semanas después de su arresto el 25 de marzo. Fue detenida por agentes de Inmigración y Control de Aduanas en Massachusetts por haber coescrito el año pasado un artículo de opinión sobre la ofensiva de Israel en Palestina, publicado en el periódico estudiantil de su universidad.

La audiencia se llevó a cabo después de que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito ordenara esta semana que Ozturk fuera trasladada desde un centro de detención migratoria en Luisiana a un tribunal federal en Vermont.

Sus abogados, pertenecientes a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, argumentaron que su detención viola derechos constitucionales, como la libertad de expresión y el debido proceso.

“Terminar mi doctorado es muy importante para mí”

Durante la audiencia, Ozturk dijo que desde su detención ha sufrido más ataques de asma, provocados por el estrés, excrementos de insectos y roedores, y la falta de aire fresco.

“Creo que hay muchas razones. Primero, las malas condiciones, tal como describí en mis declaraciones, son muy difíciles para una paciente con asma, porque hay exposición constante a los factores que desencadenan malestar. No hay buena ventilación, y no nos dejan tomar aire fresco cuando lo necesitamos”, explicó. Añadió que está “constantemente expuesta” a productos de limpieza.

Cuando se le preguntó qué haría si el tribunal le concede la fianza, Ozturk dijo que su contrato de alquiler termina en mayo y que se mudará a una residencia de la Universidad de Tufts “tan pronto” como quede libre.