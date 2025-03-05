La apuesta del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por el bitcoin hizo que este país fuera el primero del mundo en adoptar la criptomoneda como divisa oficial en 2021. Y, cuatro años después, el mandatario reiteró que mantendrá al bitcoin como parte de la reserva estratégica de la nación, a pesar de un reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que limita el uso y la compra de la criptomoneda.

"No, no se detiene (la compra de bitcóin). Si no se detuvo cuando el mundo nos condenó al ostracismo y la mayoría de los 'bitcoineros' nos abandonaron, no se detendrá ahora y no se detendrá en el futuro", señaló Bukele en su cuenta en la red X.

La declaración del presidente se da luego de que la Oficina Nacional de Bitcoin, entidad del gobierno encargada de administrar proyectos relacionados a la criptomoneda, publicó este martes que el país había comprado "otro bitcoin para reserva estratégica". Con esa compra, El Salvador tiene "en propiedad" 6.101 bitcoines que tienen un valor 534,7 millones de dólares, según la oficina.

Ahora bien, esta compra ocurre después de que el FMI anunciara el pasado 26 de febrero que su Directorio Ejecutivo había aprobado un acuerdo económico por 1.400 millones de dólares con El Salvador para "reforzar la sostenibilidad fiscal" del país y mitigar "los riesgos relacionados" con el bitcoin.

En su comunicado sobre la aprobación dijo que los peligros potenciales de la criptomoneda “se están abordando de acuerdo con las políticas del Fondo y con el asesoramiento del Fondo a las autoridades". "En el futuro, los compromisos del programa limitarán la participación del gobierno en actividades económicas relacionadas con bitcoin, así como las transacciones y compras de bitcóin por parte del gobierno", apuntó la organización financiara internacional en un comunicado.

Por su parte, a finales de enero de este año, el Congreso de El Salvador aprobó una reforma a la Ley Bitcoin, a pedido de Bukele, como un requisito para el acuerdo con el FMI. En la reforma se eliminó la palabra "moneda" para referirse al bitcoin, pero dice que es de "curso legal".

Sin embargo, levanta, por exigencia del FMI, la obligación de aceptarlo en las transacciones o pago de deudas. Así, el uso del bitcoin en la economía dolarizada de El Salvador, según la nueva norma, será opcional y quedará a discreción del sector privado aceptar pagos en criptodivisa por bienes y servicios.