El Salvador seguirá comprando bitcoins, aunque ya no sea moneda oficial
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que la compra de bitcoins para la reserva estratégica “no se detendrá”, pese a un acuerdo con el FMI que limita el uso de la criptomoneda en el país.
El mandatario reiteró que mantendrá al bitcoin como parte de la reserva estratégica de la nación / MAXAR TECHNOLOGIES VIA GOOGLE/ Handout via Reuters
5 de marzo de 2025

La apuesta del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por el bitcoin hizo que este país fuera el primero del mundo en adoptar la criptomoneda como divisa oficial en 2021. Y, cuatro años después, el mandatario reiteró que mantendrá al bitcoin como parte de la reserva estratégica de la nación, a pesar de un reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que limita el uso y la compra de la criptomoneda.

"No, no se detiene (la compra de bitcóin). Si no se detuvo cuando el mundo nos condenó al ostracismo y la mayoría de los 'bitcoineros' nos abandonaron, no se detendrá ahora y no se detendrá en el futuro", señaló Bukele en su cuenta en la red X.

La declaración del presidente se da luego de que la Oficina Nacional de Bitcoin, entidad del gobierno encargada de administrar proyectos relacionados a la criptomoneda, publicó este martes que el país había comprado "otro bitcoin para reserva estratégica". Con esa compra, El Salvador tiene "en propiedad" 6.101 bitcoines que tienen un valor 534,7 millones de dólares, según la oficina.

Ahora bien, esta compra ocurre después de que el FMI anunciara el pasado 26 de febrero que su Directorio Ejecutivo había aprobado un acuerdo económico por 1.400 millones de dólares con El Salvador para "reforzar la sostenibilidad fiscal" del país y mitigar "los riesgos relacionados" con el bitcoin.

En su comunicado sobre la aprobación dijo que los peligros potenciales de la criptomoneda “se están abordando de acuerdo con las políticas del Fondo y con el asesoramiento del Fondo a las autoridades". "En el futuro, los compromisos del programa limitarán la participación del gobierno en actividades económicas relacionadas con bitcoin, así como las transacciones y compras de bitcóin por parte del gobierno", apuntó la organización financiara internacional en un comunicado.

Por su parte, a finales de enero de este año, el Congreso de El Salvador aprobó una reforma a la Ley Bitcoin, a pedido de Bukele, como un requisito para el acuerdo con el FMI. En la reforma se eliminó la palabra "moneda" para referirse al bitcoin, pero dice que es de "curso legal".

Sin embargo, levanta, por exigencia del FMI, la obligación de aceptarlo en las transacciones o pago de deudas. Así, el uso del bitcoin en la economía dolarizada de El Salvador, según la nueva norma, será opcional y quedará a discreción del sector privado aceptar pagos en criptodivisa por bienes y servicios.

El Salvador y su historia con el bitcoin

El bitcoin nació en 2008 con el objetivo de escapar del control de las instituciones financieras, utilizando blockchain, una tecnología que registra las transacciones de forma descentralizada e infalsificable a través de una red global de ordenadores. Esta tecnología asegura que la emisión de dinero no dependa de un gobierno, lo que le otorga una naturaleza independiente.

Esto es importante porque, desde 2001, el dólar estadounidense sustituyó al colón salvadoreño como moneda del país. Al hacer esto, El Salvador cedió parte de su soberanía monetaria, dado que el banco central dejó de emitir moneda.

En 2021, ante la dificultad de incrementar las reservas nacionales, Bukele decidió invertir en bitcoin y hacer esta moneda oficial con la Ley Bitcoin, en un intento de recuperar parte de esta soberanía.

Este movimiento no solo suponía un hito económico internacional, sino que era un claro desafío a las instituciones económicas internacionales basadas en el dólar.

Ese mismo año, El Salvador comenzó a trabajar en un un préstamo con el FMI, y la Ley Bitcoin se convirtió en la principal arma de negociación del país centroamericano.

FUENTE:TRT Español y agencias
