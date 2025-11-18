El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, anunció que realizará una visita a Türkiye “para intensificar las negociaciones” que buscan poner fin a la guerra con Rusia y reactivar los intercambios de prisioneros.

A través de un mensaje difundido este martes en Telegram, Zelenskyy señaló que mantendrá “una serie de reuniones” el miércoles. Sin embargo, no precisó la ciudad turca en la que se llevarán a cabo los encuentros ni tampoco con qué funcionarios conversará.

“Mañana – reuniones en Türkiye. Nos estamos preparando para intensificar las negociaciones y hemos desarrollado soluciones que presentaremos a nuestros socios. Poner fin a la guerra es la máxima prioridad de Ucrania”, anunció el mandatario. Y añadió que también trabaja “para reanudar los intercambios y la devolución de los prisioneros de guerra”.

Tras este viaje internacional, el líder ucraniano indicó que se reunirá con los legisladores de su partido, Servidor del Pueblo, para presentar “varias iniciativas legislativas necesarias y decisiones fundamentales y rápidas que nuestro Estado requiere”.

Por su parte, medios estadounidenses informaron que el enviado especial de EE.UU., Steve Witkoff, también llegará a Türkiye el miércoles para participar en las conversaciones con Zelenskyy.

