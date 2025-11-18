EUROPA
Zelenskyy planea visitar Türkiye para “intensificar negociaciones” entre Ucrania y Rusia
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, informó que tiene previsto viajar a Türkiye con el objetivo de avanzar en los diálogos para poner fin a la guerra con Rusia. Se espera que el enviado de EE.UU., Steve Witkoff, se sume a las reuniones.
Zelenskyy dijo que sostendrá “una serie de reuniones” el miércoles, sin especificar la ciudad turca ni con quiénes tiene previsto reunirse. / AA
18 de noviembre de 2025

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, anunció que realizará una visita a Türkiye “para intensificar las negociaciones” que buscan poner fin a la guerra con Rusia y reactivar los intercambios de prisioneros.

A través de un mensaje difundido este martes en Telegram, Zelenskyy señaló que mantendrá “una serie de reuniones” el miércoles. Sin embargo, no precisó la ciudad turca en la que se llevarán a cabo los encuentros ni tampoco con qué funcionarios conversará. 

“Mañana – reuniones en Türkiye. Nos estamos preparando para intensificar las negociaciones y hemos desarrollado soluciones que presentaremos a nuestros socios. Poner fin a la guerra es la máxima prioridad de Ucrania”, anunció el mandatario. Y añadió que también trabaja “para reanudar los intercambios y la devolución de los prisioneros de guerra”.

Tras este viaje internacional, el líder ucraniano indicó que se reunirá con los legisladores de su partido, Servidor del Pueblo, para presentar “varias iniciativas legislativas necesarias y decisiones fundamentales y rápidas que nuestro Estado requiere”.

Por su parte, medios estadounidenses informaron que el enviado especial de EE.UU., Steve Witkoff, también llegará a Türkiye el miércoles para participar en las conversaciones con Zelenskyy.

Rusia no participará en las conversaciones, dice el Kremlin

Mientras tanto, el Kremlin aclaró este martes que Rusia no formará parte de ninguna de las reuniones previstas en Türkiye esta semana.

El portavoz Dmitri Peskov declaró en una rueda de prensa: “No, mañana (miércoles) no habrá representantes rusos en Türkiye. Por el momento, estos contactos se llevan a cabo sin la participación de Rusia”.

Peskov añadió que el presidente Vladimir Putin sigue abierto a recibir información sobre los resultados de las negociaciones a través de conversaciones con Türkiye o EE.UU.

Sin embargo, la agencia de noticias Reuters señaló que una fuente cercana al enviado de Putin, Kirill Dmitriev, indicó que este había mantenido “discusiones muy productivas” con Witkoff durante un encuentro previo en Estados Unidos del 24 al 26 de octubre.

Türkiye, Estado miembro de la OTAN, ha desempeñado un papel clave como mediador entre Kiev y Moscú, al mantener el diálogo con ambas partes. Desde que estalló el conflicto entre Rusia y Ucrania en 2022, el Gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan ha organizado varias rondas de negociaciones, incluida la que dio origen a la histórica Iniciativa de Cereales del Mar Negro, que permitió a Ucrania exportar cereales desde tres puertos bloqueados por Rusia.

La última ronda diplomática de Ankara llega en un momento en que Türkiye busca consolidarse como mediador crítico entre partes en conflicto, mientras que el proceso diplomático global sigue siendo frágil.


FUENTE:TRT Español y agencias
