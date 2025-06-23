En un encuentro calificado como un paso histórico hacia la paz regional, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, recibió este viernes al primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan. Ambos líderes dialogaron en profundidad sobre las relaciones bilaterales y la situación en el Cáucaso, y Erdogan reiteró su respaldo a los esfuerzos para alcanzar un acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán.

La reunión entre los líderes se llevó a cabo en el Palacio de Dolmabahce, en Estambul, y duró aproximadamente una hora, según informó la Oficina de la Presidencia turca tras el encuentro.

Durante la simbólica e inusual visita de Pashinyan, “el presidente Erdogan subrayó la importancia del consenso alcanzado en las negociaciones de paz en curso entre Azerbaiyán y Armenia”, indicó la oficina, y subrayó que Türkiye continuará apoyando dichos esfuerzos.

La declaración añadió que Ankara seguirá "brindando pleno apoyo a las iniciativas dirigidas a desarrollar la región con un enfoque que beneficie a todas las partes involucradas".

Ambos líderes también conversaron sobre los "posibles pasos a tomar en el marco del proceso de normalización entre Türkiye y Armenia", según la misma fuente.

Por otro lado, dialogaron sobre la reciente escalada entre Israel e Irán, país que comparte frontera con ambos países.

Erdogan también le comunicó a Pashinyan que Türkiye está utilizando “todos los medios diplomáticos para garantizar la estabilidad, no solo en el Cáucaso sino en toda la región”, y destacó su compromiso con otros líderes para "evitar los riesgos" que representa el actual enfrentamiento entre Irán e Israel.

Pashinyan destaca importancia de reunión con Erdogan

En una publicación en X, Pashinyan afirmó que tuvo un “intercambio profundo” con Erdogan, en el que “dialogaron sobre el proceso de normalización entre Armenia y Türkiye, los acontecimientos regionales y la importancia de un diálogo sostenido”.