En medio de una ofensiva militar implacable y una profunda crisis de hambre que azota a toda Gaza, Israel mantiene bloqueada la entrada de ayuda humanitaria, dejando a miles de palestinos al borde de la muerte. Más de 100 ONG denunciaron que, desde marzo, han intentado ingresar suministros al enclave, pero sus solicitudes fueron rechazadas por Tel Aviv.

En el comunicado, entidades como Caritas, Médicos del Mundo, Oxfam o Médicos Sin Fronteras denunciaron este jueves el bloqueo y señalaron al gobierno israelí por centralizar toda la distribución de ayuda humanitaria en la controvertida Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos.

"Las autoridades israelíes han rechazado las solicitudes de decenas de ONG para introducir en Gaza suministros vitales, alegando que estas organizaciones 'no están autorizadas a entregar ayuda'. Solo en julio, se negaron más de 60 solicitudes bajo esta justificación", señaló el comunicado.

Además, las entidades señalaron que muchas de estas organizaciones ahora vetadas por Israel llevan décadas repartiendo ayuda en el enclave. “Su exclusión ha dejado a los hospitales sin suministros básicos, a los niños, a las personas con discapacidad y a los ancianos muriendo de hambre y enfermedades prevenibles, y a los propios trabajadores humanitarios yendo a trabajar con hambre", destacaron.

El problema se agrava por los nuevos requisitos impuestos por Israel para la entrada de ayuda, que las ONG califican de “vagos y politizados”, como la obligación de entregar detalles sobre donantes privados o listas completas del personal palestino con información sensible.

“Compartir estos datos es ilegal, inseguro e incompatible con los principios humanitarios”, señalaron las oenegés, recordando que el 98% de los trabajadores humanitarios asesinados en el mundo son palestinos, lo que aumenta su riesgo.

Según denuncian, estos criterios podrían obligar a muchas ONG a detener sus operaciones en Gaza y Cisjordania ocupada, incluido Jerusalén Este, y retirar al personal internacional en un plazo de 60 días; algunas incluso recibieron un ultimátum de siete días para entregar las listas del personal palestino.

Millones de dólares en comida esperan en la frontera





Mientras los palestinos se mueren de hambre, millones de dólares en alimentos, medicinas, agua y otros artículos varados en almacenes en Jordania y Egipto, según explicaron las entidades.

Sean Carroll, director ejecutivo de Anera, explicó que su organización tiene “más de siete millones de dólares en suministros vitales bloqueados para entrar en Gaza, incluyendo 744 palets de arroz, suficientes para seis millones de comidas, bloqueados en Ashdod a solo kilómetros de distancia”.

De manera similar, Oxfam reporta “más de 2,5 millones de dólares en bienes que han sido rechazados para entrar en Gaza por Israel, especialmente artículos de higiene y saneamiento, así como alimentos”, según Bushra Khalidi, responsable de políticas.

Por su parte, CARE no ha podido entregar “ninguno de los suministros preposicionados, valorados en 1,5 millones de dólares, que incluyen paquetes de alimentos, suministros médicos, kits de higiene, kits de dignidad y artículos de cuidado materno infantil”.

Las organizaciones advierten que estas restricciones forman parte “de una estrategia más amplia que incluye el llamado programa GHF, un mecanismo de distribución militarizado que se promociona como una solución humanitaria” y en cuyo reparto “han sido asesinadas al menos 859 personas”.

Frente a esta situación, las ONG piden presionar a Israel para que ponga fin “al uso de ayuda como arma” y levante “las obstrucciones burocráticas y los criterios impuestos”, así como garantizar “la apertura inmediata e incondicional de todos los cruces fronterizos y las condiciones para la entrega de ayuda humanitaria vital”.

El ejército israelí aprueba el plan de ocupación de Gaza





Mientras tanto, llegó una noticia que empeorará aún más la situación en la región: el jefe del Estado Mayor del ejército israelí ha aprobado el “marco principal” de un plan operativo para ocupar Gaza, informó el ejército este miércoles.

Por orden del gabinete militar del primer ministro Benjamín Netanyahu, el ejército, que actualmente controla tres cuartas partes de Gaza, se prepara para lanzar esta nueva fase de operaciones.

En un comunicado militar, se indicó que Eyal Zamir autorizó el plan durante una reunión con el Foro del Estado Mayor, representantes del ISA, la agencia de seguridad interna de Israel, y otros altos mandos.

“Durante la reunión se presentaron las acciones llevadas a cabo por las Fuerzas de Defensa de Israel hasta la fecha, incluida la ofensiva en la zona de Zeitoun iniciada ayer (este martes)”, añadió el comunicado.

También señaló que “se presentó y aprobó el concepto central del plan para las siguientes fases en el enclave, de acuerdo con la directiva del nivel político”.

Rechazo a declaraciones de Netanyahu sobre “Gran Israel”





Este plan fue aprobado después de que Netanyahu declarara sentirse “muy” identificado con la visión del “Gran Israel”. En una entrevista con la cadena israelí i24NEWS, realizada el martes, el primer ministro indicó que permitirá la salida de palestinos de Gaza, una medida criticada ampliamente ya que significa, en realidad, un desplazamiento forzado de los palestinos que facilitaría la ocupación del enclave.

Asimismo, afirmó que “hay generaciones de judíos que soñaron con venir aquí y generaciones que vendrán después de nosotros” y reafirmó su sentido de misión histórica y espiritual al referirse al mapa del “Gran Israel”, que incluye territorios de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, parte de Jordania, el Sinaí y los Altos del Golán.

Sin embargo, estas declaraciones generaron un amplio rechazo por parte de numerosos países árabes, que consideraron las afirmaciones de Netanyahu como una provocación y un riesgo para la estabilidad regional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Jordania calificó los comentarios de Netanyahu como "una escalada peligrosa y provocativa" que amenaza la soberanía de los Estados y viola la Carta de la ONU.