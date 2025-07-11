En una conversación con el canciller austríaco Christian Stocker, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, subrayó la necesidad de no desaprovechar la oportunidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Durante la llamada, ambos abordaron las relaciones bilaterales, así como diversos asuntos regionales e internacionales, según informó este jueves la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.

Erdogan también hizo hincapié en la importancia de entregar con urgencia ayuda humanitaria a Gaza y reafirmó el compromiso de su país con los esfuerzos para garantizar la estabilidad en Siria. Señaló que mejorar el bienestar social y económico será clave para facilitar el regreso voluntario de los refugiados sirios.