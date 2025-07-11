TÜRKİYE
Erdogan: "No se debe desperdiciar la oportunidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania"
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan se reunió con el canciller austriaco, Christian Stocker con quien discutió las relaciones bilaterales, así como cuestiones regionales y globales.
Erdogan enfatizó que entregar ayuda humanitaria urgente a Gaza lo antes posible era de suma importancia. / AA
En una conversación con el canciller austríaco Christian Stocker, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, subrayó la necesidad de no desaprovechar la oportunidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Durante la llamada, ambos abordaron las relaciones bilaterales, así como diversos asuntos regionales e internacionales, según informó este jueves la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.

Erdogan también hizo hincapié en la importancia de entregar con urgencia ayuda humanitaria a Gaza y reafirmó el compromiso de su país con los esfuerzos para garantizar la estabilidad en Siria. Señaló que mejorar el bienestar social y económico será clave para facilitar el regreso voluntario de los refugiados sirios.

En el plano económico, el mandatario destacó que Türkiye y Austria deben aprovechar de manera eficaz su potencial en los ámbitos del comercio y la inversión, y aseguró que seguirán tomando medidas para reforzar la cooperación bilateral.

