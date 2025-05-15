TÜRKİYE
4 min de lectura
España firma un acuerdo histórico con Türkiye para importar y coproducir el avión HURJET
El memorando de entendimiento firmado con Türkiye en Madrid incluye planes para producir en territorio español la infraestructura del avión HURJET, una moderna aeronave para la formación de pilotos militares.
España firma un acuerdo histórico con Türkiye para importar y coproducir el avión HURJET
España firmó el miércoles un acuerdo con Türkiye para importar el HURJET, el primer avión de entrenamiento a reacción y de ataque ligero desarrollado de forma autóctona en el país, fabricado por Turkish Aerospace Industries Inc. (TAI). / AA
15 de mayo de 2025

España ha firmado un acuerdo con Türkiye para importar el HURJET, el primer avión de entrenamiento a reacción y de ataque ligero desarrollado íntegramente en el país por Turkish Aerospace Industries (TUSAS/TAI). El tratado también contempla planes para coproducir la infraestructura del avión en territorio español.

La ceremonia de firma del acuerdo se celebró el miércoles en Madrid, con la presencia de los viceministros de Defensa de Türkiye, Musa Heybet y Suay Alpay; la embajadora turca en Madrid, Nuket Küçükel Ezberci; el director general de TAI, Mehmet Demiroglu; el director general de Estrategia e Innovación Industrial de Defensa de España, y el teniente general del Ejército del Aire y del Espacio, Miguel Ivorra, entre otros funcionarios.

“Hoy es un día muy importante. Türkiye ha vuelto a demostrar su liderazgo en aviación de defensa ante el mundo entero”, declaró Alpay.

Subrayando que se están dando pasos concretos con un producto valioso como el HURJET, y no solo con eslóganes o expectativas, añadió: “Hoy se firmó un memorando aquí, y el mundo entero fue testigo de ello. Esto es solo el comienzo. Debemos avanzar con cuidado y sensibilidad”.

Asimismo, señaló que HURJET es un proyecto desarrollado con recursos nacionales y que él mismo lo aprobó personalmente. “Este es realmente un día especial y valioso para Türkiye, España y Europa. Al observar los acontecimientos mundiales, todos ya han visto que Europa no puede avanzar sin Türkiye. El acuerdo de hoy es una señal concreta de eso. Debe entenderse como una bengala de advertencia”.

Al destacar la importancia de que España sea miembro tanto de la OTAN como de la Unión Europea, Alpay dijo que esto hace que el acuerdo sobre HURJET sea aún más significativo: “Las condiciones geopolíticas actuales y los acontecimientos recientes han demostrado, una vez más, cuán importante y fuerte es la posición de Türkiye en términos de su potencial".

Actualmente se negocia un segundo lote, que podría incluir la integración de sistemas españoles y una mayor participación de empresas de defensa nacionales en el proceso de fabricación, según el informe.

Este avance representa un paso crucial para el HURJET en su aspiración de convertirse en la plataforma de entrenamiento de nueva generación para los pilotos militares españoles. También supone una importante oportunidad tanto para el Ejército del Aire y del Espacio español como para la industria de defensa del país.

El HURJET, un avión ligero de ataque desarrollado en Türkiye, está diseñado para reemplazar a entrenadores a reacción obsoletos y servir como avión de entrenamiento avanzado, en respuesta al creciente número de aeronaves de quinta generación y sus configuraciones cambiantes.

Mide 13,6 metros de largo y tiene una envergadura de 9,5 metros.

Recomendados

Cooperación en defensa en expansión

El lunes, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento de Türkiye, Fuat Oktay, afirmó que el HURJET se ha convertido en uno de los pilares clave en la profundización de la cooperación en defensa entre ambos países.

Oktay subrayó que las relaciones bilaterales en materia de defensa se han fortalecido considerablemente en los últimos años, especialmente ante las crecientes preocupaciones de seguridad en la región euroatlántica. El entrenador HURJET es uno de los proyectos emblemáticos del sector de defensa turco, y su exportación marca un hito en la creciente capacidad industrial militar del país.

“El interés de España en nuestra industria de defensa es evidente, y aspiramos a ampliar esta cooperación también en el marco de la Unión Europea”, añadió Oktay el martes durante la la feria internacional FEINDEF 2025, en la que Türkiye participó con una delegación de 32 empresas de defensa, en comparación con solo dos compañías que asistieron hace dos años.

Asimismo, destacó la estrecha colaboración en sectores más allá de la defensa —incluidos el turismo, la agricultura, las energías renovables, la salud y la investigación y desarrollo— y remarcó que ambos países están comprometidos con institucionalizar una asociación estratégica en múltiples ámbitos.

El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado español, José Ignacio Landaluce, respaldó estas declaraciones y calificó la visita de la delegación turca como “un honor”, al tiempo que destacó el creciente número de iniciativas conjuntas en diversos sectores. También subrayó el potencial de Türkiye y España como actores clave, tanto en el Mediterráneo como en el seno de la OTAN.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
El movimiento Residuo Cero de Türkiye cumple 8 años de impacto económico, ambiental y global
Es hora de un nuevo enfoque para resolver la cuestión de Chipre: presidente de la RTCN
Presidente Erdogan celebra el apoyo de la ONU a Palestina y destaca diálogo constructivo con Trump
Maratón diplomático: las reuniones clave de Erdogan con líderes mundiales durante la Asamblea de ONU
Türkiye y EE.UU. firman acuerdo para profundizar cooperación en energía nuclear
Trump elogia a Erdogan como líder “altamente respetado” en la Casa Blanca y promete estrechar lazos
Primera dama de Türkiye advierte de "época oscura" donde el agua se utiliza como "arma de genocidio"
Erdogan llega a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca tras encuentro sobre Gaza
Erdogan se reúne con Al-Sharaa y pide levantar sanciones sobre Siria lo antes posible
Primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reúne con homóloga de Gabón, y abordan temas ambientales
Erdogan y Trump celebran una reunión sobre Gaza que califican de “muy productiva y muy exitosa”
"A niños en Gaza tienen que amputarles las manos sin anestesia”: Erdogan denuncia genocidio ante ONU
Primera dama de Türkiye muestra patrimonio de Anatolia en exposición especial y pide acción por Gaza