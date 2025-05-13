NUEVA SIRIA
3 min de lectura
Estados Unidos anuncia que levantará sanciones a Siria tras conversaciones con Erdogan
Trump anuncia el levantamiento de sanciones a Siria tras dialogar con Erdogan, buscando dar al país “una oportunidad de alcanzar la grandeza”, según declaró en un foro en Riad.
Estados Unidos anuncia que levantará sanciones a Siria tras conversaciones con Erdogan
El presidente de EE. UU., Donald Trump, asiste al Foro de Inversión Arabia Saudita-EE. UU., en Riad, Arabia Saudita, el 13 de mayo de 2025. / Reuters
13 de mayo de 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que ordenará el levantamiento de las sanciones "brutales y paralizantes" impuestas por Washington a Siria. El anuncio se produjo durante su intervención en un foro de inversión en la capital saudí, tras mantener conversaciones con varios líderes de Oriente Medio, incluido el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan.

"Después de hablar sobre la situación en Siria con el príncipe heredero —su príncipe heredero— y también con el presidente Erdoğan de Türkiye, quien me llamó el otro día y me pidió algo muy similar, entre otros, y con amigos míos, personas a las que respeto mucho en Oriente Medio, ordenaré el cese de las sanciones contra Siria para darles una oportunidad de alcanzar la grandeza", declaró Trump.

El mandatario se refería al príncipe heredero saudí, Mohammad Bin Salmán, presente en el evento.

"Pero ahora es su momento de brillar. Es su momento de brillar. Vamos a quitarlas todas", afirmó Trump respecto a Siria. "Así que les digo, ¡Buena suerte Siria! Muéstranos algo muy especial, como lo han hecho, francamente, en Arabia Saudita."

La confirmación oficial llega un día después de que el propio Trump sugiriera que estaba considerando levantar las sanciones impuestas por EE. UU. sobre Siria, una decisión que se alinea con recientes movimientos de otros líderes occidentales orientados a relajar las medidas económicas contra Damasco.

En ese mismo contexto, el presidente francés Emmanuel Macron indicó la semana pasada que la Unión Europea comenzará a levantar gradualmente las sanciones, según expresó durante una reunión en París con el presidente de transición sirio, Ahmed Al-Sharaa.

RelacionadoTRT Global - Así dejó a Siria el régimen de Assad: economía arruinada y pobreza extrema

Trump se reunirá con Al-Sharaa

El mandatario estadounidense también confirmó que se reunirá con Al-Sharaa este miércoles, en el marco de su visita a Arabia Saudita. Un funcionario de la Casa Blanca, bajo condición de anonimato, señaló que Trump ha aceptado encontrarse con el líder sirio como parte de su gira por la región, que también incluye paradas en Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

Recomendados

Además, Trump anunció que su secretario de Estado, Marco Rubio, mantendrá un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Asaad Al-Shibani, en Türkiye más adelante esta semana.

Damasco celebra la decisión

Desde Siria, la respuesta no tardó en llegar. El ministro de Relaciones Exteriores, Asaad Al-Shibani, calificó la medida como un “punto de inflexión fundamental”.

En declaraciones recogidas por la agencia de noticias sira SANA, Al-Shibani afirmó que el levantamiento de las sanciones representa “un punto de inflexión fundamental para el pueblo sirio, a medida que avanzamos hacia un futuro de estabilidad, autosuficiencia y reconstrucción genuina después de años de una guerra destructiva".

El impacto de las sanciones

Las sanciones impuestas por Washington aislaron a Siria del sistema financiero global y restringieron severamente la economía del país durante más de una década de guerra civil. Estas medidas fueron señaladas en múltiples ocasiones como un obstáculo clave para la recuperación y la reconstrucción tras el conflicto.

Anteriormente, la política estadounidense había condicionado cualquier alivio de sanciones a avances significativos en derechos humanos, particularmente en la protección de las minorías.

El contexto político de Siria ha cambiado drásticamente desde la huida del expresidente Bashar Al-Assad a Rusia, el 8 de diciembre de 2024, tras la caída del gobierno de Damasco a manos de fuerzas opositoras. Con su salida, se puso fin a casi 25 años de su mandato y a más de seis décadas del régimen del Partido Baaz.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Ataque de Israel mata a seis militares sirios cerca de Damasco y desata condena internacional
Israel sigue atacando Siria: Damasco denuncia expansionismo y violación de zona desmilitarizada
Sobrevivir como periodista en Siria: de la represión al riesgo diario de la ocupación israelí
Por Ayham Al Sati
Grupo SDF envía “señales contradictorias” sobre acuerdo del 10 de marzo, afirma presidente de Siria
Ejército israelí ataca Quneitra, Siria, mientras se crea grupo de trabajo para tregua en Al-Suweida
“Un mensaje de solidaridad”: así ayuda Türkiye a Siria en la reconstrucción de su sector energético
Por Esra Karataş Alpay
Türkiye reafirma su apoyo a la estabilidad de Siria y fortalece la cooperación en defensa
Siria defiende su estabilidad frente a amenazas de Israel, y fortalece sus lazos con Türkiye
Elecciones en Siria: ¿qué se votará, cómo será el proceso y qué representan para el país?
Por Kazim Alam
Siria realizará en septiembre sus primeras elecciones parlamentarias tras la caída de Assad
¿Qué es el "Corredor de David" de Israel y por qué amenaza la integridad territorial de Siria?
Por Murat Sofuoglu
Siria recupera la calma tras acuerdo para evacuar a civiles ante la violencia en Al-Suweida
Israel y los drusos: la persecución disfrazada de falsa preocupación
Por Kazim Alam
Siria despliega fuerzas en Suwayda tras días de violencia y bombardeos israelíes
Los drusos de los Altos del Golán rechazan la narrativa de Israel como su “protector”
Türkiye denuncia que los ataques de Israel perjudican “directamente” la reconstrucción de Siria