El régimen de Bashar Al-Assad ha dejado a Siria con una economía devastada, profundamente afectada por la guerra civil que comenzó en 2011. Hoy, la posibilidad de que el país se recupere económicamente parece muy lejana, ya que millones de personas se encuentran en situación de pobreza y la producción sufrió una dura caída.
El Producto Interno Bruto de Siria se redujo más del 85% entre 2011 y 2023, cayendo hasta los 9.000 millones de dólares, y se espera que disminuya otro 1,5% este año.
Desde 2022, el 69% de los sirios, es decir, alrededor de 14,5 millones de personas, vive en situación de pobreza, según el Banco Mundial. Asimismo, una de cada cuatro personas enfrenta pobreza extrema, una situación que se agravó por el terremoto de febrero de 2023.
Declive de producción energética
Las políticas del régimen de Assad desataron una caída significativa en la producción energética, principalmente la de petróleo, que se redujo de 383.000 barriles diarios antes del conflicto a 90.000 en 2022.
Además, según informes, el régimen permitió que el grupo terrorista PKK/YPG ocupara ciertas regiones, renunciando a los recursos de esas zonas.
Siria, que llegó a ser el mayor exportador de petróleo del Mediterráneo Oriental, ahora depende de importaciones para cubrir casi la mitad de su consumo interno. Estas importaciones, en su mayoría provenientes de Irán, casi se duplicaron entre 2020 y 2023.
Declive en la agricultura
La economía siria también resultó gravemente afectada en el sector agrícola. Las tierras cultivadas se redujeron un 25% en comparación con los niveles previos al inicio de la guerra en 2011.
Las exportaciones de Siria cayeron un 89%, ubicándose por debajo de 1.000 millones de dólares, mientras que las importaciones disminuyeron un 81%, alcanzando apenas los 3.200 millones.
El Banco Mundial señaló que los agricultores enfrentan grandes dificultades para acceder a semillas, fertilizantes, combustible y repuestos para maquinaria, lo que afecta gravemente la producción agrícola.
Mientras tanto, la moneda nacional, la libra siria, se devaluó 270 veces frente al dólar entre 2011 y 2023, lo que agravó la inflación.
Los ingresos fiscales del régimen cayeron un 35% interanual en términos reales en 2023 y un 85% en comparación con 2010. Para equilibrar el presupuesto, el régimen redujo sus gastos un 87% en 2023 en comparación con 2010.
Además, eAssad implementó medidas de ajuste, como reducir subsidios. Estos pasaron de representar el 42% del presupuesto estatal al 19% en 2023, provocando un aumento en los precios de productos subsidiados como gas, petróleo y medicamentos.
Producción y venta de la droga Captagon
Por otro lado, en las últimas décadas Siria se convirtió en un importante productor y vendedor de la droga altamente adictiva Captagon, una marca del psicoestimulante fenetilina que está prohibido. Según informes, esto ocurrió con la influencia del grupo terrorista PKK/YPG.
El Banco Mundial estima que el negocio relacionado a esta droga generó hasta 5.600 millones de dólares entre 2020 y 2023, mientras que los actores involucrados obtuvieron ganancias anuales de 1.800 millones. Esto equivale a casi el doble de los ingresos legales por exportaciones de Siria.
Asimismo, algunos reportes indican que la familia Assad acumuló una fortuna de entre 1.000 y 2.000 millones de dólares, mientras la población siria sufría pobreza extrema. Este dinero estaría ahora en cuentas bancarias en el extranjero, según informes.
Imágenes difundidas en Internet esta semana mostraron el interior del Palacio del Pueblo en Damasco, donde vivían los Assad. Allí se habrían encontrado vehículos de lujo y otros artículos que reflejan que llevaba un estilo de vida lujoso.
En este contexto, expertos aseguran que la recuperación económica de Siria después del régimen de Bashar Al-Assad dependerá del apoyo de los países de la región.