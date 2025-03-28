TÜRKİYE
4 min de lectura
Hacia un futuro sostenible: la primera dama de Türkiye insta a reducir los residuos textiles
En un evento en la ONU sobre cero residuos y moda, la primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, alertó sobre el impacto ambiental y llamó a las naciones a tomar medidas en la reducción de residuos y la conservación del medioambiente.
Hacia un futuro sostenible: la primera dama de Türkiye insta a reducir los residuos textiles
La presidenta del Consejo Consultivo de Alto Nivel sobre Cero Residuos de la ONU, Emine Erdogan, pronuncia un discurso durante el evento especial por el "Día Internacional de Cero Residuos" en Nueva York, Estados Unidos, el 27 de marzo de 2025. / AA
28 de marzo de 2025

La primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, conmemoró el tercer aniversario del Día Internacional del Desperdicio Cero con un contundente llamado a la acción global contra los residuos textiles en un evento realizado en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Erdogan, presidenta del Consejo Consultivo de Personas de Alto Nivel sobre Cero Residuos de la ONU, encabezó el evento especial “Hacia el residuo cero en la moda y el textil” en Nueva York. En su discurso frente a líderes, defensores del medio ambiente y organizaciones internacionales, declaró: “El Movimiento Cero Residuos está creciendo exponencialmente cada año en todo el mundo, alcanzando a cada vez más personas. Tenemos la fortuna de ver cómo se forma un círculo global de conciencia”.

Además, invitó a todos los sectores sociales a sumarse al sueño de un mundo sin residuos y puso el foco de este año en la industria textil, por su impacto ambiental y cultural.

El costo oculto de la moda

La primera dama advirtió sobre el impacto real de la ropa que usamos: “Ninguna prenda es solo tela, color y diseño; cada artículo conlleva el costo de recursos naturales desperdiciados, contaminación ambiental y el agravamiento de los efectos del cambio climático. Esta pesada carga se transfiere a toda la humanidad”.

Asimismo, advirtió sobre la acelerada cultura de consumo impulsada por la publicidad y las modas efímeras, señalando que prendas en buen estado son descartadas por razones meramente estéticas o mentales. “Lamentablemente, la mentalidad de ‘usar y desechar’ se ha convertido en el rasgo principal de esta industria”, afirmó. Según datos presentados por Erdogan, a cada segundo, un camión lleno de ropa es incinerado o enviado a vertederos en el mundo.

Injusticia climática y necesidad de equidad

Emine Erdogan también denunció que la crisis climática y ambiental no afecta a todos por igual. “Vemos que los países que no tienen ninguna responsabilidad en las causas del problema están pagando el precio de esta crisis más que nadie”, comentó, destacando el desequilibrio global en la distribución de sus consecuencias.

Ante ello, hizo un llamado firme a replantear el sistema actual de gestión ambiental. “Necesitamos un sistema basado en el principio de distribución justa en los asuntos climáticos y ambientales”, enfatizó.

Recomendados

Türkiye como ejemplo de transformación sostenible

Como parte de su discurso, la primera dama compartió las principales iniciativas de Türkiye en materia de reciclaje y reutilización de residuos textiles. Subrayó la importancia de los principios de la economía circular para abordar los desafíos ambientales que plantea la industria de la moda.

Asimismo, compartió los logros del Proyecto Cero Residuos de Türkiye, señalando que el país ha reciclado más de 74 millones de toneladas de residuos, salvado 552 millones de árboles y evitado la emisión de 150 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Además, 23 millones de personas han recibido formación en prácticas sostenibles.

Luego, destacó los avances de Türkiye en el sector textil, especialmente en la producción sostenible de tejidos y el reciclaje de residuos textiles: “Estamos fabricando nuevos hilos y materiales a partir de productos reciclados y reduciendo el impacto ambiental de nuestros procesos de producción”.

El Movimiento Residuos Cero, iniciado por Türkiye y posteriormente reconocido por las Naciones Unidas, continúa ganando impulso global, inspirando políticas e iniciativas que contribuyen a un futuro más sostenible.

Un mensaje para el planeta

La exposición “Tenemos Suficiente”, presentada durante la jornada, reveló que el 60% de los artículos descartados aún son útiles. Erdogan defendió que reparar, transformar y reutilizar deben convertirse en nuevas normas de vida.

Recordando al pensador turco Cemil Meriç, la primera dama concluyó su intervención con una reflexión sobre la necesidad de cambiar nuestros valores: “Las personas fueron creadas para ser amadas; las cosas, para ser usadas. El caos en el mundo surge de amar las cosas y usar a las personas”.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
El movimiento Residuo Cero de Türkiye cumple 8 años de impacto económico, ambiental y global
Es hora de un nuevo enfoque para resolver la cuestión de Chipre: presidente de la RTCN
Presidente Erdogan celebra el apoyo de la ONU a Palestina y destaca diálogo constructivo con Trump
Maratón diplomático: las reuniones clave de Erdogan con líderes mundiales durante la Asamblea de ONU
Türkiye y EE.UU. firman acuerdo para profundizar cooperación en energía nuclear
Trump elogia a Erdogan como líder “altamente respetado” en la Casa Blanca y promete estrechar lazos
Primera dama de Türkiye advierte de "época oscura" donde el agua se utiliza como "arma de genocidio"
Erdogan llega a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca tras encuentro sobre Gaza
Erdogan se reúne con Al-Sharaa y pide levantar sanciones sobre Siria lo antes posible
Primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reúne con homóloga de Gabón, y abordan temas ambientales
Erdogan y Trump celebran una reunión sobre Gaza que califican de “muy productiva y muy exitosa”
"A niños en Gaza tienen que amputarles las manos sin anestesia”: Erdogan denuncia genocidio ante ONU
Primera dama de Türkiye muestra patrimonio de Anatolia en exposición especial y pide acción por Gaza