Un “complot” de la CIA para incriminar a Venezuela y justificar una agresión militar de Estados Unidos contra el país: eso es lo que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro denuncia que desmanteló este lunes, con la captura de varias personas. Mientras la escalada de tensiones entre Caracas y Washington no cede un centímetro, el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, anunció este lunes que le advirtió a Trinidad y Tobago sobre la maniobra “de falsa bandera” para atacar el buque estadounidense USS Gravely que atracó en esa nación desde el domingo.

“Venezuela ha informado con claridad al Gobierno de Trinidad y Tobago sobre la operación de falsa bandera dirigida por la CIA: atacar un buque militar estadounidense estacionado en dicha isla y luego culpar a Venezuela, para justificar una agresión contra nuestro país”, describió Gil en una publicación de su cuenta de Telegram. Y luego detalló que Caracas ha desmantelado “una célula criminal financiada por la CIA vinculada a esta operación encubierta”.

Posteriormente, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, señaló que al menos cuatro personas han sido arrestadas por estar vinculadas supuestamente a este “complot”. El domingo, Caracas ya había anunciado la captura de un grupo de "mercenarios" señalados de estar relacionados con la CIA.

"Venía para acá y me informan de tres personas que capturaron (...) de la CIA", dijo Cabello durante una rueda de prensa del gobernante Partido Socialista Unido en Caracas. Antes, había mencionado la captura de otra persona vinculada a la operación de "falsa bandera" con uno de los buques "que están en ese ejercicio" en Trinidad y Tobago. "Entonces ellos (los sospechosos) llegan y borran de sus teléfonos, porque ellos creen que borrando sus teléfonos ya se desaparece todo", afirmó. "Y lo que hemos encontrado es oro puro, CIA, vinculado a sectores de esos que odian a Venezuela".

La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela, mientras evalúa ataques terrestres en el marco de lo que ha denominado es su lucha contra el narcotráfico. En ese contexto, el buque de guerra estadounidense USS Gravely llegó a Trinidad y Tobago para lo que ambos países definen como “ejercicios conjuntos”. Algo que Caracas ha rechazado con fuerza y calificado de un intento de empezar “una nueva guerra eterna” contra el país. De hecho, sostuvo que la presencia del destructor representa una "provocación hostil contra Venezuela y una grave amenaza para la paz en el Caribe”.

Desde que empezaron las operaciones militares de Washington en el mar Caribe el Ejército de Estados Unidos ha informado de ataques letales contra al menos 10 embarcaciones con unas 43 personas a bordo. Sin embargo, diversos expertos y líderes han argumentado que este tipo de ofensivas son ilegales porque no hay forma de probar que estas embarcaciones transportaban droga y no se ha dado el derecho a un proceso judicial a los que viajaban en ellas.

Y ahora se espera que el portaaviones USS Gerald Ford, el mayor de la flota estadounidense, llegue a la zona en los próximos días, luego de que el Pentágono anunciara su despliegue la semana pasada. El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, instruyó el envío del portaaviones y de su grupo de ataque al área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos "en apoyo a la directiva del presidente de desmantelar las organizaciones criminales transnacionales", explicó en un comunicado el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.

Maduro suspende acuerdo de gas con Trinidad y Tobago





En medio de la tensión militar, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, suspendió el acuerdo energético que mantenía con Trinidad y Tobago, en respuesta a la presencia del buque de guerra estadounidense en ese país. Al anunciar su decisión en una declaración televisada, el mandatario acusó a la primera ministra Kamla Persad-Bissessar de ser una “propulsora de la guerra” y de transformar a su nación "en un portaaviones del imperio estadounidense contra Venezuela".

"He aprobado la medida cautelar de suspensión inmediata de todos los efectos del acuerdo energético y de todo lo convenido en esa materia. Es una medida cautelar a la cual tengo potestad como presidente y he aprobado y he firmado. ¡Suspendido todo!", dijo Maduro en su programa de televisión. Previamente había señalado a Persad-Bissessar de ser una "alcahueta propulsora de la guerra por sus propias debilidades personales, físicas, mentales y morales”.

El gobierno anterior de Trinidad y Tobago había planeado numerosos proyectos gasíferos conjuntos con Venezuela.