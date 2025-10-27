Un buque de guerra de Estados Unidos que atracó este domingo en Trinidad y Tobago –muy cerca de Venezuela– fue la chispa que avivó aún más la ya larga confrontación entre Caracas y Washington. El Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, condenó el despliegue y acusó a EE.UU. de intentar empezar “una nueva guerra eterna” contra su país. Justamente, Caracas denunció que la presencia del destructor de misiles guiados USS Gravely representa una "provocación hostil contra Venezuela y una grave amenaza para la paz en el Caribe”.

En ese sentido, señaló a la Casa Blanca de planear un posible “ataque de falsa bandera” para acreditar su agresión contra la nación latinoamericana. “La guerra siempre va precedida de la desinformación, la manipulación y la mentira. Por ello, el Gobierno de los EE.UU. busca un incidente para justificar una agresión militar contra nuestra nación”, sostuvo el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, en una publicación de la red social Instagram.

En otro comunicado, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez alertó sobre “la peligrosa realización de 'ejercicios militares' por parte del Gobierno de Trinidad y Tobago entre el 26 y 30 de octubre, “bajo coordinación, financiamiento y control del Comando Sur de EE.UU.”. Algo que desde Caracas no leen como actividades defensivas sino como “una operación colonial de agresión militar que busca convertir al Caribe en un espacio para la violencia letal y el dominio imperial estadounidense".

"Venezuela no acepta amenazas de ningún gobierno vasallo de los EE.UU. No nos intimidan ejercicios militares ni gritos de guerra. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana permanecerá alerta y movilizada en perfecta unión popular-militar-policial ante esta gravísima provocación", agregó la declaración.

De hecho, Rodríguez anunció que las autoridades habían capturado “a un grupo mercenario con información directa de la agencia de inteligencia estadounidense, la CIA”. Lo que, agregó la funcionaria, permitió determinar que “está en curso un ataque de falsa bandera desde aguas limítrofes con Trinidad y Tobago o desde el propio territorio trinitense o venezolano", y que tiene el objetivo de generar "un enfrentamiento militar". Previamente, el presidente de EE.UU., Donald Trump, había anunciado que le había dado luz verde a operaciones de la CIA dentro de Venezuela.

Desde Trinidad y Tobago, sin embargo, sostienen que el arribo del destructor USS Gravely de la Armada de EE.UU. tiene como objetivo “reforzar la lucha contra el crimen transnacional y construir resiliencia a través de capacitación, actividades humanitarias y cooperación en seguridad", según un comunicado. Tras los “ejercicios militares” de varios días, se espera la llegada de la Unidad Expedicionaria 22 del Cuerpo de Infantería de Marina al país insular.

A lo que se suma que la semana pasada, el Pentágono anunció el envío del portaaviones USS Gerald Ford, el mayor de la flota estadounidense, al Caribe. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, instruyó el envío del portaaviones y de su grupo de ataque al área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos "en apoyo a la directiva del presidente de desmantelar las organizaciones criminales transnacionales", explicó en un comunicado el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.

Según el vocero, este despliegue "reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear y desmantelar actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense".

Se intensifican las amenazas desde Washington: “Maduro tiene los días contados”





Sumándole más temperatura a la ya caldeada relación entre Estados Unidos y Venezuela, Rick Scott, senador por Florida, aseguró en una entrevista con el medio CBS que Maduro “tiene los días contados” en el poder. En una declaración con tono de advertencia, Scott dijo que el mandatario debería salir de Venezuela porque se le agota el tiempo: “Si yo fuera Maduro me iría a Rusia o a China ahora mismo”. Y entonces anticipó que “algo va a pasar” interna o externamente, por lo que sus días “están contados”.

Cuando se le preguntó directamente si Washington está a punto de invadir Venezuela, Scott respondió que no lo cree y agregó: "Si lo hacemos, me sorprendería".

En comentarios similares, el senador estadounidense Lindsey Graham adelantó que Trump tiene previsto informar al Congreso en los próximos días sobre posibles operaciones en tierra contra el narcotráfico en Venezuela y Colombia. "El presidente Trump me dijo ayer que planea informar a los miembros del Congreso, a su regreso de Asia, sobre posibles operaciones militares futuras contra Venezuela y Colombia", dijo Graham en una entrevista con CBS.

Con un rotundo sí, el senador republicano contestó a la pregunta de si la Casa Blanca planea ataques en tierra tras más de un mes de operaciones contra el tráfico de drogas en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, y más recientemente en el Pacífico, cercano a Colombia. "Habrá una sesión informativa en el Congreso sobre la posible expansión del mar a la tierra. Apoyo esa idea”, agregó el senador republicano, muy cercano al mandatario estadounidense.