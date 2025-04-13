Las nuevas medidas arancelarias anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, marcan una ruptura significativa en el marco institucional y la lógica operativa del libre comercio global.

Con los últimos aranceles impuestos a las importaciones de China, Vietnam e India , entre otros, el retorno del proteccionismo se ha convertido en una característica definitoria de la política comercial contemporánea.

En este contexto, cabe destacar que Türkiye solo está afectada por la tarifa base del 10%, una diferenciación que merece un análisis desde las perspectivas geopolítica y económica.

La administración Trump ha presentado estas medidas bajo el lema de un “Día de Liberación” , un gesto que no es meramente simbólico, sino que refleja un esfuerzo más profundo por recentrar el discurso en torno a la soberanía económica.

Dado que el déficit comercial de bienes de EE.UU. superará los 1,2 billones de dólares en 2024, el Gobierno estadounidense justifica la nueva política arancelaria bajo el argumento de proteger la industria nacional de la mayor economía del mundo.

Sin embargo, estas políticas arancelarias unilaterales entran en conflicto directo con los principios fundamentales de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en particular los de no discriminación, previsibilidad y promoción del libre comercio.

Un cambio de esta magnitud probablemente provocará importantes reajustes en las cadenas globales de valor. Las interrupciones en centros de producción, los cambios en las estructuras de costos y el aumento de precios para los consumidores podrían, en conjunto, frenar el crecimiento económico global a mediano y largo plazo.

Türkiye: impacto limitado y ventaja relativa

El arancel del 10% aplicado a las exportaciones turcas es relativamente moderado. Aunque Türkiye ha tenido tradicionalmente un déficit en su comercio con EE.UU., a partir de 2021 las relaciones comerciales se han vuelto más equilibradas, alcanzando una estructura en la que Türkiye ha tenido modestos superávits en ciertos periodos.

Dado que China y otros países asiáticos —que mantienen grandes déficits comerciales con Estados Unidos— se enfrentarán a fuertes barreras arancelarias, el nuevo escenario favorecerá la competitividad de Türkiye, gracias a su capacidad para realizar entregas puntuales, cumplir con las normativas y ofrecer una producción flexible.

Además, la posible disminución de los precios de materias primas, derivada de los altos aranceles de Trump, podría generar beneficios adicionales para Türkiye. Tampoco debe descartarse que parte de la producción que salió de Türkiye hacia los países ahora incluidos en la lista de aranceles altos pueda regresar en el mediano plazo, aprovechando su ventaja relativa en el nuevo esquema arancelario.