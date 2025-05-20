Las presiones internacionales sobre Israel crecen debido a su ofensiva letal en Gaza. Según un informe del Washington Post, personas cercanas al presidente estadounidense, Donald Trump, habrían advertido a altos funcionarios israelíes sobre la posibilidad de retirar el apoyo de Washington si no se detienen los ataques.

"El equipo de Trump está haciendo saber a Israel: 'Los abandonaremos si no terminan esta guerra'", dijo al medio una persona familiarizada con las discusiones.

La fuente añadió que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tiene los medios políticos para detener la ofensiva, pero le falta voluntad.

De hecho, el propio Netanyahu reconoció anteriormente que los aliados más cercanos de Israel "no pueden soportar ver imágenes de hambruna masiva", lo que llevó a una reanudación limitada de la entrega de ayuda humanitaria.

Según la fuente, Netanyahu “vendió la idea de reanudar la ayuda en la reunión del gabinete del domingo por la noche diciendo que era solo una formalidad”.

Relacionado TRT Global - El aislamiento de Netanyahu se profundiza: incluso Trump mantiene su distancia

Los puntos de fricción



La advertencia por parte del entorno de Trump se produce en medio de crecientes tensiones entre Washington y Tel Aviv. Se dice que el presidente estadounidense ha cortado el contacto directo con Netanyahu, al considerar que está siendo manipulado. De hecho, este excluyó a Israel de su última gira por Oriente Medio.

Mientras tanto, el vicepresidente estadounidense JD Vance y el secretario de Defensa Pete Hegseth han cancelado o pospuesto recientemente sus viajes a Israel.

El enviado de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, también se comprometió a presionar a Israel para que reanude la ayuda humanitaria a Gaza.