ORIENTE MEDIO
2 min de lectura
Irán mantiene conversaciones sobre su programa nuclear en Estambul junto con ministros europeos
Viceministros de Irán, Reino Unido, Francia y Alemania se reunieron en Estambul para reafirmar su apuesta diplomática ante el estancamiento con Estados Unidos y la posible reactivación de sanciones el 18 de octubre.
Irán mantiene conversaciones sobre su programa nuclear en Estambul junto con ministros europeos
Irán teme que Europa active el mecanismo de reversión y restablezca sanciones de la ONU levantadas en 2015. / AA
16 de mayo de 2025

Funcionarios iraníes y europeos concluyeron este viernes en Estambul una reunión clave centrada en el estado del programa nuclear iraní y las vías para evitar una mayor escalada de tensiones en la región.

El encuentro, celebrado en el Consulado General de Irán en la ciudad turca, reunió a los viceministros de Exteriores de Irán, Reino Unido, Francia y Alemania. Al término de la cita, el viceministro iraní Kazem Gharibabadi confirmó que el diálogo giró principalmente en torno a las negociaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos.

“Intercambiamos puntos de vista y analizamos el estado actual de las negociaciones indirectas sobre el tema nuclear y el levantamiento de sanciones”, declaró Gharibabadi en la red social X.

El diplomático iraní subrayó que tanto Irán como el grupo E3 (Reino Unido, Francia y Alemania) están “decididos a preservar y aprovechar al máximo la vía diplomática”, y adelantó que “volveremos a reunirnos, cuando sea oportuno, para continuar el diálogo”.

Por el momento, no ha habido una declaración oficial por parte de los países europeos sobre los resultados del encuentro.

La reunión de Estambul se produce después de que se cancelara una cita prevista entre Irán y el E3 en Roma el pasado 2 de mayo, tras el aplazamiento de las negociaciones nucleares indirectas entre Teherán y Washington.

Recomendados

Irán ha manifestado su preocupación por la posibilidad de que las potencias europeas activen el llamado “mecanismo de reversión” (snapback), que restauraría automáticamente las sanciones de la ONU levantadas en virtud del acuerdo nuclear de 2015. Este mecanismo expira el 18 de octubre.

Si no se alcanza una solución diplomática antes de esa fecha, se espera que las potencias europeas consideren la activación de dicha cláusula.

En un artículo de opinión publicado el 11 de mayo en el diario francés Le Point, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, advirtió que un uso indebido del mecanismo podría generar una escalada irreversible de tensiones y “marcar no solo el fin del papel de Europa en el acuerdo, sino también un punto de inflexión peligroso”.

Araghchi instó además a los países europeos a intensificar el diálogo nuclear con Teherán.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
Grecia y la India refuerzan sus lazos militares: ¿qué significa para la región?
Por Kazim Alam
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
Por Ahmet Arda Sensoy
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU
A 1.000 km de Gaza: la Flotilla Global Sumud avanza pese a amenazas y suma apoyo internacional
Atrapada en Ciudad de Gaza con sus tres hijas, una madre dice que están “esperando morir”
Edward Said, la voz sobre la deshumanización de Palestina que sigue resonando a 22 años su muerte
Por Aya Jebari Laakel
Abbas de Palestina se dirige a la ONU por video y denuncia los “crímenes de guerra" de Israel
Por Baba Umar
Presidente sirio Al-Sharaa alerta en la ONU que Israel puede provocar “más crisis” en Oriente Medio