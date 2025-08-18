El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, y el de EE.UU., Donald Trump, volverán a verse cara a cara en la Casa Blanca este lunes. A pocas horas de la reunión, de la que participarán líderes europeos, el mandatario estadounidense agitó el tablero al descartar que la recuperación de Crimea y el ingreso de Ucrania en la OTAN formen parte de un eventual acuerdo de alto el fuego con Rusia para detener la guerra.

Las declaraciones de Trump y la cita en Washington se producen tras la cumbre del viernes en Alaska entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, que se realizó sin la presencia de Zelenskyy y finalizó, pese a las grandes expectativas, sin avances concretos hacia un alto el fuego.

En este contexto, este domingo, el presidente de EE.UU. descartó que estuviese sobre la mesa de negociación la recuperación de Crimea, anexada por Rusia en 2014. Tampoco que Ucrania se uniera a la OTAN, una condición clave para Moscú.

“El presidente Zelenskyy puede poner fin a la ofensiva con Rusia casi de inmediato, si quiere, o puede continuar luchando”, afirmó Trump en la red social Truth Social. “No se recuperará lo que Obama entregó, Crimea, y no habrá ingreso de Ucrania en la OTAN. ¡Algunas cosas nunca cambian!”, añadió.

Por su parte, a su llegada a Washington, Zelenskyy afirmó que todas las partes buscan un fin rápido de la guerra. En un mensaje en el canal de mensajería Telegram, Zelenskyy señaló: "Estoy agradecido con el presidente de Estados Unidos por la invitación. Todos queremos por igual poner fin a esta guerra de manera rápida y confiable".

En la reunión en Washington también participarán líderes europeos, entre ellos, el presidente de Francia, Emmanuel Macron; la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el canciller de Alemania, Friedrich Merz; el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Garantías de seguridad





Este domingo, Trump también mencionó la posibilidad de brindar garantías de seguridad para Kiev, de una forma muy similar al que recibiría si fuera un miembro de la OTAN, aunque fuera del marco de la Alianza Atlántica.

Desde la Comisión Europea, Von der Leyen respaldó la propuesta de Trump. “Damos la bienvenida a la disposición del presidente Trump de contribuir con garantías de seguridad similares al Artículo 5 de la OTAN para Ucrania, y la ‘coalición de los dispuestos’, incluida la Unión Europea, está lista para hacer su parte”. Esta coalición está integrada por países europeos aliados de Kiev.