Trump descarta que Crimea y el ingreso de Ucrania en OTAN estén sobre la mesa en acuerdo con Rusia
En la antesala de la reunión entre el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, y el de EE.UU., Donald Trump, el mandatario estadounidense afirmó que recuperar Crimea y la membresía en la OTAN para Kiev quedan fuera de cualquier acuerdo con Rusia.
A su llegada a Washington, Zelenskyy afirmó que todas las partes buscan un fin rápido de la guerra. Foto de archivo. / AP
18 de agosto de 2025

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, y el de EE.UU., Donald Trump, volverán a verse cara a cara en la Casa Blanca este lunes. A pocas horas de la reunión, de la que participarán líderes europeos, el mandatario estadounidense agitó el tablero al descartar que la recuperación de Crimea y el ingreso de Ucrania en la OTAN formen parte de un eventual acuerdo de alto el fuego con Rusia para detener la guerra. 

Las declaraciones de Trump y la cita en Washington se producen tras la cumbre del viernes en Alaska entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, que se realizó sin la presencia de Zelenskyy y finalizó, pese a las grandes expectativas, sin avances concretos hacia un alto el fuego.

En este contexto, este domingo, el presidente de EE.UU. descartó que estuviese sobre la mesa de negociación la recuperación de Crimea, anexada por Rusia en 2014. Tampoco que Ucrania se uniera a la OTAN, una condición clave para Moscú.

“El presidente Zelenskyy puede poner fin a la ofensiva con Rusia casi de inmediato, si quiere, o puede continuar luchando”, afirmó Trump en la red social Truth Social. “No se recuperará lo que Obama entregó, Crimea, y no habrá ingreso de Ucrania en la OTAN. ¡Algunas cosas nunca cambian!”, añadió.

Por su parte, a su llegada a Washington, Zelenskyy afirmó que todas las partes buscan un fin rápido de la guerra. En un mensaje en el canal de mensajería Telegram, Zelenskyy señaló: "Estoy agradecido con el presidente de Estados Unidos por la invitación. Todos queremos por igual poner fin a esta guerra de manera rápida y confiable". 

En la reunión en Washington también participarán líderes europeos, entre ellos, el presidente de Francia, Emmanuel Macron; la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el canciller de Alemania, Friedrich Merz; el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Garantías de seguridad


Este domingo, Trump también mencionó la posibilidad de brindar garantías de seguridad para Kiev, de una forma muy similar al que recibiría si fuera un miembro de la OTAN, aunque fuera del marco de la Alianza Atlántica. 

Desde la Comisión Europea, Von der Leyen respaldó la propuesta de Trump. “Damos la bienvenida a la disposición del presidente Trump de contribuir con garantías de seguridad similares al Artículo 5 de la OTAN para Ucrania, y la ‘coalición de los dispuestos’, incluida la Unión Europea, está lista para hacer su parte”. Esta coalición está integrada por países europeos aliados de Kiev.

Zelenskyy calificó de “histórica” la decisión de Estados Unidos de ofrecer estas garantías, pero aseguró que Moscú no ofrecerá garantías de seguridad. “Lo que dijo el presidente Trump sobre las garantías de seguridad es mucho más importante para mí que lo que piense Putin, porque Putin no dará ninguna garantía”, afirmó en una rueda de prensa en Bruselas antes de viajar a Washington.

Por su parte, Moscú aseguró que, si bien acepta que cualquier futuro acuerdo de paz incluya garantías para Kiev, también necesita garantías para Rusia. Así lo expresó Mijaíl Ulyanov, enviado ruso ante organizaciones internacionales en Viena.

"Muchos líderes de países de la UE enfatizan que un futuro acuerdo de paz debe proporcionar garantías de seguridad confiables para Ucrania", indicó Ulyanov en X. "Rusia está de acuerdo con eso. Pero tiene el mismo derecho a esperar que Moscú también reciba garantías de seguridad eficaces".

Trump insinúa que Ucrania debe ceder territorio a Rusia 


Por otra parte, Trump compartió en su plataforma Truth Social un mensaje de un usuario en el que se afirmaba que Ucrania debe estar dispuesta a ceder parte de sus territorios a Rusia.

"Ucrania debe estar dispuesta a perder algo de territorio frente a Rusia; de lo contrario, cuanto más dure la guerra, seguirán perdiendo aún más tierra", decía la publicación que no escribió, pero sí compartió el domingo.

Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, indicó que tanto Rusia como Ucrania necesitan "hacer concesiones" para alcanzar la paz. "No se puede tener un acuerdo de paz entre dos bandos en guerra a menos que ambos lados acepten ceder algo. De lo contrario, si un lado obtiene todo lo que quiere, eso no es un acuerdo de paz. Se llama rendición", dijo a la cadena de noticias Fox News.

Rubio también destacó las cuestiones clave pendientes de la cumbre del viernes en Alaska entre Trump y Putin, como "dónde se fijarán las líneas territoriales, las preguntas sobre garantías de seguridad a largo plazo y con qué aliados militares podrá contar Ucrania".

"Las decisiones territoriales, en última instancia, pertenecen a Ucrania. Es su territorio. Es su país", afirmó Rubio.

FUENTE:TRT Español y agencias
Por Ahmed Bajouich, Jessica Costa