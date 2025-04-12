El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles una moratoria de 90 días en la implementación de su régimen arancelario, colocando a todos los países en una tasa base del 10%, excepto China, que ahora enfrenta un impuesto del 125%.

Apenas un día antes, Trump se jactó de que varios países estaban "besando mi @#$" y tratando de negociar acuerdos comerciales.

Los comentarios estridentes del presidente estadounidense se produjeron en medio de una tormenta económica global, con billones de dólares en pérdidas en los mercados del mundo, incluido el estadounidense.

Si bien la reacción del mercado podría haber motivado a Trump a poner en pausa su plan, varios países han enviado a sus principales representantes comerciales a Washington para tratar de buscar un terreno común con las nuevas políticas comerciales de EE.UU.

Entre los estados que buscan una vía no retaliatoria para restablecer los lazos con Washington se encuentran algunas de las economías más grandes del mundo, como Japón, India y Corea del Sur.

Otros países asiáticos como Vietnam, Tailandia y Camboya —este último con un arancel del 49%— también están interesados en negociar.

Una diferencia con China, que ha respondido de manera similar a los aranceles de Trump.

Los analistas económicos dicen que, a diferencia de China, el principal adversario de EE.UU. en el escenario global, estos países prefieren adoptar una actitud de cooperación.

"India se sorprendió por un arancel recíproco del 26%, que es más de 2,5 veces el actual desfase arancelario. Los responsables indios buscan evitar represalias, con la esperanza de conseguir un acuerdo bilateral con EE.UU. y luego reducir la tasa arancelaria efectiva", dice Dan Steinbock, un autor de renombre internacional especializado en la economía multipolar mundial.

El presidente interino de Corea del Sur, Han Duck-soo, también indicó que quiere negociar conEE. UU.

"No creo que ese tipo de respuesta mejore la situación de manera drástica", dijo a CNN. "Creo que debemos, de manera muy fría, evaluar lo que significa este 25% para nosotros, y debemos, de manera muy fría, negociar con ellos", añadió.

Negociar para reducir aranceles

Aunque China intenta crear un frente asiático contra los aranceles de EE.UU., "la región es diversa", dice Steinbock a TRT World.

"Exportadores como Vietnam, Camboya y Laos, incluso Tailandia y Malasia, están recibiendo golpes desproporcionados. Los productores insulares grandes de materias primas, como Indonesia, ya no son inmunes", dice.

El lunes, el primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, solicitó un retraso de 45 días en la imposición de los aranceles de EE.UU. sobre el estado asiático a cambio de la compra de productos de defensa y otros bienes a Washington, que había liderado una desastrosa invasión militar del estado comunista desde mediados de los años 50 hasta mediados de los 70.

Vietnam también envió al viceprimer ministro del país, Ho Duc Phoc, a Washington para negociar con Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Trump.

Camboya y Tailandia también buscan negociaciones con EE.UU. para reducir sus respectivos aranceles.