El atentado que sufrió Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial y senador de Colombia, en la tarde de este sábado, vuelve a enlutar a un país marcado por este tipo de ataques a líderes que alguna vez aspiraron a gobernar.

Uribe Turbay, de 39 años, se encontraba dando un discurso en un evento de campaña en Bogotá, la capital, cuando le dispararon por la espalda , según indicaron autoridades y testigos. Paramédicos que lo atendieron dijeron a la prensa que el senador recibió al menos tres impactos de bala, dos de ellos en la cabeza y uno en una rodilla. La Fundación Santa Fe, clínica donde lo están atendiendo, informó que llegó en “estado crítico”.

“Miguel está luchando en estos momentos por su vida”, escribió la esposa de Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, desde la cuenta oficial del político en X. También pidió oraciones por su salud. Posteriormente, en la madrugada de este domingo, se conoció que “superó” la primera intervención quirúrgica, aunque las horas que siguen son “críticas”.

Videos difundidos en redes sociales muestran a Uribe Turbay en medio de un discurso frente a varias personas cuando suenan disparos. En otras imágenes, aparece tendido sobre un vehículo, con sangre y sostenido en brazos por un grupo de hombres.

Uno de sus escoltas le relató a la agencia de noticias AFP que el senador estaba en una tarima cuando empezaron los disparos. Intentaron trasladarlo en un automóvil, pero una ambulancia que transitaba por allí lo atendió.

La violencia que atravesó Colombia en la década de 1980 y 1990 también marcó a la familia de Uribe Turbay. Su madre, la periodista Diana Turbay, estuvo secuestrada cinco meses y fue asesinada en 1991 por órdenes del narcotraficante Pablo Escobar.

Por otro lado, su abuelo Julio César Turbay Ayala fue presidente del país entre 1978 y 1982.

Uribe Turbay, quien pertenece al partido de oposición Centro Democrático, fue el senador más votado en las elecciones de 2022 en Colombia, y en octubre del año pasado había anunciado su intención de lanzarse como candidato presidencial. Previamente se desempeñó como secretario de Gobierno de Bogotá y concejal de la ciudad. Además, fue candidato a la Alcaldía en 2019.

Detienen a un menor de 15 años, acusado de disparar





La Policía de Colombia informó que el atacante que abrió fuego contra Uribe Turbay fue un menor de edad de 15 años. El sospechoso fue capturado por miembros del esquema de seguridad de Uribe en el lugar de los hechos y está herido en una pierna, dijo el jefe de la institución a la prensa. También reportó que otras dos personas que estaban en el lugar sufrieron "lesiones".

Por su parte, la Fiscalía de Colombia señaló que fue detenido “un menor de 15 años, que portaba un arma de fuego tipo pistola Glock (9 milímetros)”. Y añadió que la entidad “asume la investigación de este acto de violencia” como “una arremetida contra las formas de participación democráticas del país, y desplegó toda su capacidad operativa para apoyar” al equipo especializado encargado del caso. Añadió que su prioridad es "la recolección de información y evidencia física que permita establecer la verdad sobre el atentado e identificar y judicializar tanto a los autores materiales como a los determinadores".

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, detalló en una rueda de prensa que se ha pedido “la protección del sicario para que se conozca toda la información” y poder determinar “quiénes están detrás”, “quiénes son los autores intelectuales, de este intento de asesinato”. Agregó que también se incrementó la seguridad de la familia de Uribe Turbay. “Colombia no puede volver a estas situaciones de violencia política”, enfatizó Galán, cuyo padre, Luis Carlos Galán, fue asesinado en 1989 por sicarios durante un evento de campaña presidencial.

Adicionalmente, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, ofreció una recompensa de 3.000 millones de pesos (unos 729.000 dólares) por información que permita la captura de los responsables del atentado

“Un día de dolor para Colombia”





El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio una alocución presidencial en la noche del sábado, en la que sostuvo que este es un "día de dolor" para el país y prometió investigaciones exhaustivas para hallar a los autores materiales .

"Lo que hoy más cabe es que todos los colombianos nos centremos con la energía de nuestro corazón, con nuestras ganas de vivir (...) en que siga vivo el doctor Miguel Uribe". Luego, sobre el menor detenido indicó: “Un muchacho ha sido entrenado para matar, contratado para matar a Miguel Uribe Turbay. Esto no es un hecho aislado. Es un hecho que nos convoca como país y como humanidad”, continuó.