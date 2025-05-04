Mientras el hambre se extiende por Gaza como el fuego de las bombas israelíes que no dejan de caer, Tel Aviv anunció este sábado que convocó a miles de reservistas para expandir su brutal ofensiva en el enclave. A medida que la crisis humanitaria llega a sus niveles más graves, por cuenta del bloqueo total que Israel impuso a la entrada de ayuda y suministros desde hace dos meses, la respuesta del Gobierno de Benjamín Netanyahu es aumentar el pie de fuerza en el territorio asediado.

"Las decenas de miles de reservistas que han sido convocados comenzarán a incorporarse al ejército la próxima semana", indicaron las fuerzas israelíes. Medios del país también reportaron que estos reservistas serán enviados para sustituir a los que están actualmente movilizados en Gaza y Cisjordania ocupada, así como a soldados activos en todo Israel.

Según la televisión pública israelí, el gabinete de seguridad se reunirá este domingo para aprobar la expansión de la ofensiva militar en Gaza.

Al menos 57 palestinos han muerto por hambruna

Tel Aviv no sólo asfixia a Gaza con armas y militares: la hambruna a la que ha sometido a los palestinos ya mató a 57 personas en el enclave desde el 7 de octubre de 2023, con la situación agravándose día a día por causa del bloqueo total. La mayoría de las víctimas son niños, ancianos y pacientes con enfermedades crónicas.

"El número de víctimas de la política de hambruna ha ascendido a 57 mártires y es probable que aumente debido al cierre continuado de los cruces fronterizos y la prohibición de la entrada de alimentos, fórmula infantil, suplementos nutricionales y decenas de medicamentos esenciales", advirtió la Oficina de Prensa de Gaza este sábado.

Ese mismo día, una fuente médica le informó a la agencia de noticias Anadolu que un niño había muerto por desnutrición y deshidratación en el Hospital Infantil Al-Rantisi de la Ciudad de Gaza.

En ese sentido, la oficina de prensa condenó hambre como arma de guerra por parte de Israel. Justamente, lo acusó de imponer un asedio asfixiante a más de 2,4 millones de palestinos en el enclave, al cerrar todos los cruces fronterizos por 63 días consecutivos. Y contando.

El riesgo que enfrentan los hospitales

La situación se ha agravado de tal manera que el Hospital Especializado de Kuwait en Rafah, en el sur de Gaza, advirtió que enfrenta el riesgo de cesar sus operaciones, pues calcula que sus suministros médicos solo durarán una semana más. "Debido a la continua agresión israelí y al cierre de los cruces fronterizos, el sistema de salud está al borde del colapso", declaró el hospital.

Reveló que más del 75% de los medicamentos esenciales no están disponibles en sus almacenes, lo que afecta gravemente la capacidad del personal médico para brindar tratamiento crítico. El hospital advirtió que los servicios esenciales, en particular los cuidados intensivos y el tratamiento de enfermedades crónicas, se encuentran seriamente amenazados. También reiteró que, si no se toman medidas inmediatas para entregar suministros médicos, la mayoría de los servicios de salud podrían cerrar.

La Oficina de Prensa de Gaza además denunció el silencio internacional ante el genocidio que Israel está perpetrando en el enclave, instando a la comunidad internacional, las organizaciones humanitarias y los grupos de derechos humanos a tomar medidas inmediatas para abrir todos los cruces fronterizos y garantizar la entrada urgente de alimentos y medicamentos antes de que sea demasiado tarde.