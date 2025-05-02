Las principales ciudades de América Latina fueron escenario de marchas y manifestaciones multitudinarias este 1.° de mayo, en conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Desde México hasta Argentina, miles de personas se movilizaron para exigir mejores condiciones laborales, aumentos salariales y mayor justicia social.

Aunque las demandas variaron según cada país, el reclamo común fue claro: dignificar el trabajo en un contexto de alta informalidad y precarización. La región, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), presenta altos índices de informalidad laboral, una situación que impacta particularmente en el empleo joven: cerca del 60% de los trabajadores jóvenes en América Latina no acceden a seguridad social ni a condiciones laborales dignas.

En Argentina, miles de manifestantes se movilizaron en la víspera del 1° de mayo en la ciudad de Buenos Aires, en una marcha convocada por la Confederación General del Trabajo, una de las principales centrales sindicales del país. Bajo el lema “El trabajo es sagrado”, la movilización reunió a trabajadores de diversos gremios, organizaciones sociales y centrales obreras. La jornada estuvo marcada por un fuerte mensaje en defensa del empleo y en rechazo a medidas que afectan el poder adquisitivo y los derechos laborales.

Mientras, las calles de la Ciudad de México fueron escenario de múltiples marchas que transcurrieron de manera pacífica. Según cifras oficiales, participaron unas 35.000 personas. Las consignas giraron en torno a la mejora de salarios, la formalización del empleo y la ampliación de derechos para los trabajadores.

En Bogotá, Colombia, las movilizaciones se desarrollaron de forma pacífica y con gran participación en las principales ciudades del país. En la capital, la Plaza de Bolívar se llenó para escuchar al presidente Gustavo Petro, quien se dirigió a la multitud en el marco de la jornada.