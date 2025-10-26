TÜRKİYE
El grupo terrorista PKK anuncia la retirada completa de Türkiye
Miembros del grupo terrorista PKK anunciaron que han implementado la retirada de todas sus fuerzas del país hacia Iraq, lo que marca un paso clave en el marco de la iniciativa “Türkiye libre de terrorismo”.
Las armas colocadas por miembros del PKK arden durante una ceremonia de desarme en Sulaimaniya, Iraq, el 11 de julio de 2025. / Reuters
26 de octubre de 2025

Un hito clave en la iniciativa “Türkiye libre de terrorismo” de Ankara se alcanzó el domingo, cuando el grupo terrorista PKK informó que ha retirado todas sus fuerzas del país hacia el norte de Iraq.

El grupo terrorista PKK indicó en un comunicado leído y difundido desde la zona de Qandil, en el norte de Iraq, que estaba implementando la retirada de todas sus fuerzas de Türkiye. Señaló que la decisión de poner fin a la presencia y actividades armadas de la organización terrorista se tomó en mayo bajo las directrices de su cabecilla, que se encuentra en la cárcel, Abdullah Ocalan.

Al momento del anuncio estuvieron presentes 23 miembros del PKK que, según se informó, habían llegado desde Türkiye.

En julio, un grupo de miembros del PKK destruyó su primer lote de armas, en lo que Ankara describió como “un punto de inflexión irreversible”.

El grupo, designado como organización terrorista por Türkiye, Estados Unidos y la Unión Europea, ha llevado a cabo una campaña terrorista de décadas en Türkiye que ha causado decenas de miles de muertes desde la década de 1980.

Efkan Ala, vicepresidente del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AK), afirmó que los últimos anuncios y medidas representan “otra etapa importante superada en la eliminación del terrorismo”. “Con la erradicación completa del terrorismo, que durante mucho tiempo ha encadenado a para nuestro pueblo, se abrirán las puertas a una nueva era”, señaló.

Por su parte, el portavoz del AK, Omer Celik, declaró que el desarme y la disolución de las estructuras armadas del PKK en Türkiye, Iraq y Siria son resultados concretos de la iniciativa “Türkiye libre de terrorismo”.

Celik también describió la iniciativa como “un paso estratégico e histórico para proteger nuestra democracia de todas las amenazas”, y agregó que representa “una postura contra los intentos de imponer influencia imperial en la región a través de organizaciones terroristas”.

Añadió que el proceso, apoyado por el “liderazgo firme” del presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y guiado por la Comisión de Solidaridad Nacional, Hermandad y Democracia del Parlamento turco, “continúa dando resultados positivos”.

Además, añadió que Türkiye se mantiene alerta ante cualquier intento de provocar inestabilidad en la región, incluyendo esfuerzos políticos, de inteligencia y operativos para desviar el proceso.

FUENTE:TRT World
