Tras casi cuatro décadas de derramamiento de sangre y violencia, el PKK, un grupo designado como organización terrorista por Türkiye, Estados Unidos y la Unión Europea, ha declarado formalmente su disolución y el abandono de las armas.

El anuncio, hecho este lunes, marca el cierre de uno de los capítulos más sangrientos de la historia moderna de Türkiye, caracterizado por decenas de miles de muertes, comunidades devastadas y un desafío de seguridad nacional que se extendió por generaciones.

Pero la decisión no surgió de la nada. Es el resultado de una evolución larga y compleja que refleja no solo los incansables esfuerzos de Türkiye en la lucha contra el terrorismo, sino también su transformación como nación. Una nueva doctrina militar, tecnología de defensa de punta, coordinación inteligente de inteligencia, firmeza diplomática e inversiones focalizadas en regiones subdesarrolladas jugaron un papel clave.

Presión militar constante y tácticas modernizadas

En el corazón de la victoria de Türkiye sobre el PKK se encuentra una notable transformación militar. En el pasado, la lucha contra el terrorismo se basaba en gran medida en tropas terrestres y estrategias fijas, muchas veces en terrenos traicioneros y con escasas ventajas tecnológicas. Eso empezó a cambiar en la década de 2010, cuando Türkiye emprendió una profunda reforma de sus fuerzas armadas.

El auge de la industria de defensa nacional permitió a Türkiye fabricar sus propios drones, municiones guiadas, sistemas de vigilancia y tecnologías de comunicación segura.

Para inicios de la década de 2020, los vehículos aéreos no tripulados de fabricación turca—especialmente el Anka, el Bayraktar TB2 y más tarde el avanzado Akinci—eran utilizados regularmente para identificar y eliminar objetivos del PKK en regiones montañosas remotas, tanto dentro del país como más allá de la frontera con Irak.

Con la creación de puestos militares permanentes en lo alto de las montañas del sureste, apoyados por capacidades de vigilancia y ataques de largo alcance, las zonas tradicionalmente controladas por el PKK se volvieron cada vez más inaccesibles. El grupo, que había basado su estrategia en la movilidad y el sigilo, se encontró ahora expuesto, vulnerable y cada vez más aislado.

Pero el poder de fuego no fue suficiente. Tras bambalinas, la Organización Nacional de Inteligencia de Türkiye (MIT) lideró una silenciosa revolución en la capacidad del Estado para librar guerra informativa. La coordinación en tiempo real entre inteligencia y fuerzas militares permitió operaciones quirúrgicas que desmantelaron el liderazgo y las redes logísticas del PKK. Altos mandos fueron sistemáticamente eliminados o capturados. Los supuestos refugios seguros del grupo fueron allanados. Las operaciones transfronterizas, antes polémicas, se convirtieron en una táctica habitual y sumamente eficaz.

Aislamiento internacional estratégico

Mientras tanto, el Estado turco amplió su lucha contra el terrorismo al ámbito diplomático. Años de presión constante sobre socios internacionales – especialmente en Europa y Oriente Medio–, comenzaron a dar frutos.

La capacidad del PKK para operar libremente en capitales extranjeras, lavar dinero y recaudar fondos bajo diversos disfraces políticos se redujo significativamente. El creciente peso geopolítico de Türkiye hizo que sus preocupaciones fueran tomadas cada vez más en serio por las potencias globales.

A través de vínculos económicos, diplomacia energética y alianzas regionales, Ankara fue estrangulando poco a poco las redes de apoyo del PKK en el extranjero.

Inversiones socioeconómicas en el sureste

Sin embargo, lo que verdaderamente cambió el rumbo fue la inversión estratégica del gobierno en la misma región que el PKK decía representar. Durante las décadas de 2010 y 2020, el sureste de Türkiye experimentó una ola de desarrollo sin precedentes. Caminos en ruinas dieron paso a autopistas. Aldeas remotas accedieron a servicios de salud y educación. Se incentivó el crecimiento de industrias locales. Nuevas universidades abrieron sus puertas a estudiantes que, en generaciones anteriores, no veían otra opción más que unirse a la insurgencia.