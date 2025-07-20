El hambre ya no es una amenaza que toca a las puertas en Gaza: vive dentro de los hogares, roe los huesos, roba el sueño y silencia los sueños.

En las aceras de Jan Yunis y Rafah, en el sur de Gaza, los palestinos se desploman bajo el peso de estómagos vacíos mientras el mundo deja de escuchar.

Una mujer de unos 50 años cayó al suelo. Su cuerpo frágil no pudo soportar la carga del hambre.

“Caminaba lentamente, apenas podía sostenerse”, relató Kholoud al Arqan, quien presenció lo sucedido. “Luego se desplomó. La gente corrió a ayudarla, le echaban agua en la cara. Llevaba días sin comer.”

La mujer susurró después: “Solo quería un trozo de pan para mis hijos.”

Desde marzo, Gaza se ha hundido en lo que los funcionarios de salud llaman ahora una “hambruna real.”

Con el cierre total de los cruces por parte de Israel, no ha entrado harina, leche infantil ni ayuda médica al enclave durante más de cuatro meses. El pan, antes un alimento diario, se ha convertido en una esperanza susurrada, intercambiado en mercados negros a precios que ninguna familia puede pagar.

Los hospitales en toda Gaza informan de cifras sin precedentes de personas que se desmayan en las calles por agotamiento y desnutrición.

“Ya no queda fuerza en estos cuerpos”, afirma el Ministerio de Salud de Gaza. “Cientos enfrentan la muerte simplemente porque sus cuerpos ya no pueden resistir el hambre.”

Al menos 69 niños han muerto de desnutrición desde octubre, y las muertes relacionadas con la hambruna alcanzan las 620, según la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza.

Otros 650.000 niños menores de 5 años están en grave riesgo, junto con decenas de miles de mujeres embarazadas que carecen de alimentos y atención prenatal.

Ahmed Abu Nada, de 35 años, dijo: “Ya no buscamos comida. Buscamos sobrevivir. Soñamos con pan. Incluso eso dejó de ser real.” Agregó: “Los 2,4 millones de personas de Gaza no están viviendo. Estamos soportando.”

Un trozo de pan

Los palestinos han recurrido a las redes sociales para compartir su angustia.