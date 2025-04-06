Un tenso incidente tuvo lugar durante las celebraciones del 50 aniversario de Microsoft en su sede de Redmond, Washington, cuando un empleado interrumpió a los altos directivos de la compañía, incluidos el ex CEO Bill Gates, el ex director ejecutivo Steve Ballmer y el actual CEO de Microsoft AI, Mustafa Suleyman. La protesta, encabezada por Vaniya Agrawal, ingeniera de software de la división de inteligencia artificial, denunció la implicación de la empresa en el conflicto israelí-palestino.

"Cinco mil palestinos en Gaza han sido asesinados con tecnología de Microsoft. ¡Cómo se atreven! ¡Qué vergüenza celebrar con su sangre! ¡Corten lazos con Israel!", exclamó Agrawal durante el evento, antes de ser escoltada fuera del escenario por otra mujer. En su intervención, Agrawal también mencionó al grupo No Azure for Apartheid, compuesto por empleados de la compañía que piden a Microsoft que termine con lo que consideran su "complicidad directa e indirecta con el apartheid y el genocidio israelí".

El incidente no pasó desapercibido. Los videos grabados durante el evento muestran a Gates riendo después de la protesta, respondiendo con un "está bien" antes de continuar la conversación como si nada hubiera sucedido. Esta reacción provocó indignación entre algunos presentes, con al menos una persona abucheando a Agrawal.

En respuesta a la interrupción, un portavoz de Microsoft expresó a USA TODAY que, aunque la empresa apoya la libre expresión, cualquier protesta debe evitar interrumpir las actividades comerciales. "Ofrecemos diversas vías para que se escuchen todas las voces, pero solicitamos que esto se haga de manera que no interrumpa el negocio", afirmó el portavoz.

Pero las protestas no se limitaron al evento interno. Fuera de la sede, el grupo No Azure for Apartheid organizó una manifestación más amplia. El mismo día, Ibtihal Aboussad, otra empleada de Microsoft, se levantó durante una intervención de Suleyman en el escenario, acusándolo de ser un "especulador de la guerra".

Aboussad también envió un correo electrónico a los ejecutivos de la compañía detallando las razones de su protesta, subrayando la incomodidad moral de trabajar en una empresa que, según ella, está "impulsando el genocidio" de su pueblo en Palestina. "Durante el último año y medio, nuestra comunidad árabe, palestina y musulmana en Microsoft ha sido silenciada, intimidada, acosada y divulgada con impunidad por Microsoft", denunció.