La mayoría de los economistas y expertos no dejan de mostrar su preocupación por los efectos de las erráticas políticas comerciales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su segundo mandato. Incluso las cotizaciones bursátiles lo señalan: el índice S&P 500, que mide la capitalización de las 500 mayores empresas de Estados Unidos, registró una caída del 6,4% en sus primeros 50 días en la Casa Blanca, la mayor desde 2009. Y el llamado "indicador del miedo", que mide la volatilidad del precios de las acciones de esas grandes empresas y la percepción del riesgo que tienen los grandes inversores, aumentó más del 80% en lo que va del año.

Caída de la producción, del comercio y subida de precios

La preocupación está justificada por dos claras razones. Por un lado, las decisiones de Trump generan, de inmediato, una extraordinaria incertidumbre, algo que siempre retrae el consumo y las decisiones de inversión empresarial. Una mayor inseguridad deprimirá la demanda interna, frenando el ya escaso crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI).

Por otro lado, si se aprueban los aranceles con los que Trump ha amenazado a un buen número de países y estos adoptan contrapartidas, parece seguro que, a corto plazo, los precios en EE.UU. suban y el flujo del comercio internacional disminuya. Tanto la demanda interna, por la subida de precios, como la externa, por la reducción del comercio internacional, se verán afectadas. Su deterioro contribuirá también a frenar el crecimiento del PBI.

Si la economía de EE.UU. se desacelera, es seguro que afectará a otros países, ya que el PBI estadounidense representa prácticamente la cuarta parte del mundial .

Es por todo ello que los malos augurios se generalizan. Paul Krugman, premio Nobel de Economía estadounidense, afirmó que "es muy probable que estemos ante una recesión global, sin fin a la vista" . A principios del mes de marzo, la revista The Economist afirmaba que "Trump está jugando con fuego" , mientras que el modelo de predicción de la Reserva Federal de Atlanta anticipa una caída del PBI de Estados Unidos de entre el 2% y el 3% para el primer trimestre de este año.

Sin embargo, es un error creer que el peligro que supone Trump para la economía mundial proviene solamente de la guerra comercial que está desatando y de la caída del PBI –con posible recesión incluida– que podría provocar.

El proteccionismo de EE.UU. no es nuevo

El establecimiento de aranceles, es decir, el proteccionismo, no es una estrategia inventada por Trump. A pesar de sus proclamas a favor del libre comercio, lo cierto es que al expresidente Barack Obama ya se le calificó en The Wall Street Journal como "presidente proteccionista" . Y Joe Biden lo fue mucho más: no redujo las barreras que había establecido Trump en su primer mandato, sino que aumentó muchas de ellas. Su Ley de Reducción de la Inflación, positiva en bastantes aspectos, fue una poderosa estrategia de apoyo y protección de la industria nacional frente a la extranjera. Se llegó a decir que sólo practicaba "proteccionismo cortés" y "educado", y que su política comercial era " trumpismo con rostro humano", sin "tuits furiosos ni afirmaciones absurdas, pero con aranceles de seguridad nacional".

En cuanto a China, Biden fue más proteccionista que Trump, imponiendo medidas por un valor de 144.200 millones de dólares frente los 89.000 millones d el actual mandatario. También implementó más medidas de protección en general (3.563 frente a 2.920, según el monitor Global Trade Alert ). Sin embargo, estas se basaron en ayudas, incentivos y subsidios de todo tipo, a diferencia de la política preferentemente arancelaria y más agresiva de cara al exterior que propone Trump.

Aunque ahora se da en mayor medida y en términos más agresivos y, además se ve correspondido por el de otros países, el proteccionismo estadounidense no es nuevo, y sus efectos no serán cualitativamente distintos a los que ya hemos vivido anteriormente.