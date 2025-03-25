Un episodio de violencia y abuso por parte de Israel en Cisjordania ocupada acaparó la atención este lunes. Colonos ilegales israelíes golpearon a Hamdan Ballal, uno de los codirectores palestinos del documental ganador del Oscar “No Other Land”, quien posteriormente fue detenido por el ejército israelí, según relataron testigos.

La abogada de Ballal, Lea Tsemel, detalló que el cineasta fue detenido junto a otros tres palestinos en el pueblo de Susya, añadiendo que fueron trasladados a una base militar, aunque no logró comunicarse con ellos.

La detención ocurrió mientras colonos ilegales atacaban el pueblo, relató Osama Makhamra, activista palestino, a la agencia de noticias Anadolu. Poco después, fuerzas israelíes y policías llegaron y arrestaron a tres personas, incluido el cineasta, añadió.

El diario israelí Haaretz confirmó que "decenas de colonos agredieron a palestinos en Susya", hiriendo a Ballal. Añadió que, mientras era trasladado en una ambulancia de la Media Luna Roja a un hospital, soldados israelíes detuvieron el vehículo, lo arrestaron y lo entregaron a otras tropas.

Basel Adra: "Podría ser una venganza por la película"

"No Other Land", ganadora este año del Oscar a mejor documental, relata la lucha de los residentes de Masafer Yatta para evitar la demolición de sus pueblos por parte del ejército israelí. Ballal codirigió la producción palestino-israelí junto a Basel Adra y a los cineastas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor.

La cinta ha recibido múltiples premios internacionales desde su estreno en el Festival de Cine de Berlín en 2024. Sin embargo, también ha enfrentado rechazo por parte de Israel y otros países. Por ejemplo, en Miami, Estados Unidos, las autoridades propusieron cancelar el contrato de un cine que la proyectó.

“Desde que regresamos de los Oscar, nos atacan diariamente", declaró Adra, codirector y testigo de los hechos, a la agencia de noticias AP.

"Esto podría ser una venganza por haber hecho la película. Se siente como un castigo”, aseguró Adra.