En un clima de tensión que sobrevuela toda Honduras, la atención se concentraba este viernes en un pequeño depósito de Tegucigalpa, la capital, donde cientos de funcionarios electorales y delegados políticos revisaban miles de votos emitidos hace casi tres semanas en las elecciones presidenciales. Todo bajo la presión de Estados Unidos, que anunció la revocación de visas a funcionarios de organismos electorales.

El recuento manual de cerca de 2.800 actas con las presuntas “inconsistencias” denunciadas definirá al ganador entre Nasry Asfura, un candidato de derecha respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el aspirante de centroderecha Salvador Nasralla.

Desde el mismo día de las elecciones, el domingo 30 de noviembre, el conteo sufrió interrupciones por fallas en los sistemas informáticos y denuncias de irregularidades. En los últimos días, Asfura parecía llevar la ventaja. Sin embargo, durante la tarde de este viernes, Nasralla logró reducir la diferencia a apenas unos pocos miles de votos.

Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 99,85% de las actas escrutadas, el margen a favor de Asfura se redujo de más de 40.000 a 20.003 votos hacia las 21, hora local.

El ajuste en las cifras, que sitúa a Asfura con el 40,24% (1.341.766 votos) frente al 39,64% de Nasralla (1.321.763), se produjo en la segunda jornada del escrutinio especial.

Aun así, el resultado final podría cambiar, ya que cerca de 500.000 papeletas están incluidas en el recuento que mantiene en vilo al país centroamericano. El proceso podría completarse en cuestión de horas, indicó Bladimir Bastida, funcionario del CNE, aunque el anuncio oficial podría demorar más, ya que Nasralla insiste en una auditoría completa del proceso. El organismo no ha precisado una fecha de finalización del recuento, que se realiza con observadores nacionales e internacionales, aunque tiene plazo legal hasta el 30 de diciembre para divulgar los resultados oficiales.

Demoras y denuncias

El escrutinio especial se lleva adelante tras denuncias de inconsistencias presentadas por Nasralla y por el partido gobernante Libertad y Refundación (Libre). En un primer momento, el CNE informó que enfrentó varios desafíos desde el inicio del conteo y atribuyó las demoras a fallas técnicas. Luego, añadió que hubo intentos de alterar el software de transmisión de resultados.