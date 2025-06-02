GENOCIDIO EN GAZA
2 min de lectura
“Las palabras ya no alcanzan para describir la magnitud de los ataques israelíes contra Gaza”: Altun
El director de Comunicaciones de Türkiye, Fahrettin Altun, describió a Israel como una “máquina del mal”, al señalar que este país no solo comete crímenes contra la humanidad, sino que también hace todo lo posible por encubrir sus acciones.
“Las palabras ya no alcanzan para describir la magnitud de los ataques israelíes contra Gaza”: Altun
Türkiye está haciendo todo lo posible para poner fin a este genocidio y apoya todos los esfuerzos para lograr un alto el fuego, señaló Altun. / AA
2 de junio de 2025

Fahrettin Altun, director de Comunicaciones de Türkiye, afirmó que el mundo ha alcanzado un punto en el que las palabras ya no bastan para describir la magnitud de los ataques de Israel contra Gaza, y subrayó que la opresión en curso debe terminar de inmediato.

Altun participó en la transmisión conjunta en vivo "Periodistas en guardia: sin guardar silencio por Palestina", que organizó la Federación de Prensa de Türkiye para protestar contra las políticas inhumanas de Tel Aviv en Gaza.

“En el corazón de todos nuestros esfuerzos, y como la fuerza principal del trabajo liderado por nuestro presidente (Recep Tayyip Erdogan), está la necesidad urgente de poner fin a esta opresión”, declaró Altun este sábado.

Asimismo, destacó el papel activo de Ankara en los esfuerzos diplomáticos, al escribir en su cuenta en X: “Türkiye está haciendo todo lo posible para poner fin a este genocidio y apoya todos los esfuerzos para lograr un alto el fuego”.

Al describir a Israel como una “máquina del mal”, Altun señaló que este país no solo comete crímenes de lesa humanidad, sino que además redobla sus esfuerzos por encubrir sus acciones, intentando borrar al pueblo palestino de la historia global mediante sus lobbies.

En este contexto, el funcionario turco subrayó que tanto los países de la región como la comunidad internacional deben actuar con rapidez y decisión para garantizar un alto el fuego y contribuir a la reconstrucción de Gaza.

Recomendados

“Junto a estos esfuerzos, nuestra exigencia clara y concreta es el establecimiento y reconocimiento de un Estado palestino fuerte”, añadió.

RelacionadoTRT Global - Hamás acepta avanzar en alto el fuego, pero pide retirada israelí, mientras siguen masacres en Gaza

Altun también expresó su optimismo respecto a que el pueblo palestino logrará en última instancia su libertad, trazando paralelismos con Siria: “Así como ciudades como Alepo y Damasco emergieron tras años de lucha, creemos que Jerusalén, Gaza y Cisjordania ocupada también serán liberadas”.

“El pueblo palestino, al igual que los sirios antes que ellos, está comprometido en una lucha justa y, si Dios quiere, también verá los frutos de su resistencia”, concluyó el director.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
En punto muerto: las propuestas de tregua en Gaza aceptadas por Hamás, pero rechazadas por Israel
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
¿Podrá sobrevivir la frágil coalición de Netanyahu al plan de paz de Trump para Gaza?
Por Kazim Alam
Israel vuelve a frenar el mayor intento de romper el bloqueo sobre Gaza
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
“Sin presente ni futuro”: palestinos en Gaza relatan cómo sobreviven al asedio y al desplazamiento
Por Ahmed Almallahi
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Un mundo que reconoce a Palestina, pero no sus derechos
Por Sami A. Al-Arian
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU