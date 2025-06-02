Fahrettin Altun, director de Comunicaciones de Türkiye, afirmó que el mundo ha alcanzado un punto en el que las palabras ya no bastan para describir la magnitud de los ataques de Israel contra Gaza, y subrayó que la opresión en curso debe terminar de inmediato.

Altun participó en la transmisión conjunta en vivo "Periodistas en guardia: sin guardar silencio por Palestina", que organizó la Federación de Prensa de Türkiye para protestar contra las políticas inhumanas de Tel Aviv en Gaza.

“En el corazón de todos nuestros esfuerzos, y como la fuerza principal del trabajo liderado por nuestro presidente (Recep Tayyip Erdogan), está la necesidad urgente de poner fin a esta opresión”, declaró Altun este sábado.

Asimismo, destacó el papel activo de Ankara en los esfuerzos diplomáticos, al escribir en su cuenta en X: “Türkiye está haciendo todo lo posible para poner fin a este genocidio y apoya todos los esfuerzos para lograr un alto el fuego”.

Al describir a Israel como una “máquina del mal”, Altun señaló que este país no solo comete crímenes de lesa humanidad, sino que además redobla sus esfuerzos por encubrir sus acciones, intentando borrar al pueblo palestino de la historia global mediante sus lobbies.

En este contexto, el funcionario turco subrayó que tanto los países de la región como la comunidad internacional deben actuar con rapidez y decisión para garantizar un alto el fuego y contribuir a la reconstrucción de Gaza.