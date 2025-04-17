“Una fosa común”. Así describió la organización Médicos Sin Fronteras las devastadoras condiciones que sufren los palestinos en Gaza a causa de la brutalidad de la ofensiva israelí, mientras la ONU denuncia el desplazamiento de medio millón de personas en menos de cuatro semanas. Pero Tel Aviv parece no tener freno: mientras continúa sus ataques, elevando la cifra de muertos y heridos, el ejército israelí ha anunciado que convirtió al menos un 30% del territorio del enclave en una “zona de amortiguamiento”. En otras palabras, a los palestinos en Gaza los están asfixiando.

"Gaza se ha convertido en una fosa común de palestinos y de aquellos que vienen a ayudarlos. Estamos presenciando en tiempo real la destrucción y el desplazamiento forzado de toda la población", sostuvo Amande Bazerolle, coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras.

"Sin un lugar seguro para los palestinos o aquellos que intentan ayudarlos, la respuesta humanitaria enfrenta graves obstáculos bajo el peso de la inseguridad y la escasez crítica de suministros, dejando a la gente con pocas, si es que alguna, opciones para acceder a la atención", añadió Bazerolle. Gaza lleva más de mes y medio bajo un bloqueo total a la entrada de ayuda humanitaria, médica y de socorro, que Israel impuso el 2 de marzo.

Por su parte, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) alertó que, desde que Tel Aviv rompió el frágil alto el fuego en Gaza el pasado 18 de marzo, al menos 500.000 palestinos han sido nuevamente desplazados. Y remarcó que el enclave sufre su peor crisis humanitaria desde el 7 de octubre de 2023, cuando Tel Aviv lanzó sus incesantes bombardeos.

Bajo estas devastadoras condiciones, el Ministerio de Salud de Gaza afirmó que los pocos hospitales que aún funcionan tienen crecientes obstáculos para operar, y los suministros médicos se agotan. "Cientos de pacientes y heridos se ven privados de medicamentos esenciales, y su sufrimiento se agrava debido al cierre de los cruces fronterizos", declaró.

El 30% de Gaza es ahora una “zona de amortiguamiento”

Como si la crisis humanitaria no fuera suficiente, el Ejército de Israel anunció que al menos un tercio del enclave está ocupado militarmente por Tel Aviv y es considerado “zona de amortiguamiento”. Este miércoles, señaló en un comunicado que ha “logrado el control operativo total sobre varias áreas clave y rutas en toda Gaza”. También agregó que "aproximadamente el 30% del territorio del enclave está ahora designado como Perímetro de Seguridad Operacional".

Este mes, el ministro de Defensa, Israel Katz, declaró que el ejército busca reducir y aislar a Gaza, como parte de una escalada en la ofensiva al enclave. Las autoridades israelíes, continúan sosteniendo que la “presión militar” es la única manera de obligar a Hamás a liberar a los rehenes que aún permanecen retenidos en Gaza.