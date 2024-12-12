Israel trasladó sus tanques de guerra a una zona de amortiguamiento en los Altos del Golán ocupados, a lo largo de su frontera con Siria, después del rápido avance de las fuerzas opositoras sirias que logró poner fin al régimen de Bashar al Assad.

"Junto con el ministro de Defensa, y con el pleno respaldo del gabinete, ordené a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) tomar el control de la zona de amortiguamiento y de las posiciones dominantes cercanas a ella", declaró el primer ministro Benjamin Netanyahu durante una visita a los Altos del Golán.

"No permitiremos que ninguna fuerza hostil se establezca en nuestra frontera", añadió.

Esta avanzada marca la primera vez que tropas de Tel Aviv se despliegan en la zona de amortiguamiento desde un acuerdo en 1974 que la estableció como una línea de control entre Israel y Siria.

Aunque anteriormente las fuerzas israelíes habían entrado brevemente en la zona, esta ha sido patrullada principalmente por las fuerzas de paz de las Naciones Unidas. Israel capturó los Altos del Golán de Siria en 1967 y los anexó en 1981, una acción no reconocida internacionalmente.

Netanyahu afirmó que el acuerdo de 1974 colapsó con la caída del régimen de Assad y el abandono de sus tropas, lo que hizo necesario que Israel asumiera el control.

Israel estaría atacando las armas remanentes del régimen sirio

Este domingo, Israel bombardeó depósitos de armas del ejército sirio cerca del aeropuerto militar de Mazzeh, en las afueras de Damasco, según informó un observatorio de guerra a la agencia de noticias AFP.

Esta información también fue corroborada por fuentes de seguridad libanesas y sirias que hablaron con Reuters.

Además, aviones bombardearon la base aérea de Khalkhala, en el sur de Siria, que había sido evacuada por las fuerzas del régimen sirio durante la noche.

El gobierno israelí no ha comentado sobre los ataques reportados.

Al menos seis bombardeos impactaron la principal base aérea al norte de la ciudad de Suweida, que albergaba un gran arsenal de cohetes y misiles abandonados por las tropas del régimen sirio.