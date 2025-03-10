Mientras inicia una semana clave para las negociaciones sobre el futuro de la guerra entre Ucrania y Rusia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó optimismo respecto a las conversaciones con funcionarios ucranianos en Arabia Saudí. Además, dio "prácticamente" por finalizada la suspensión del intercambio de servicios de inteligencia con Kiev, anunciada la semana pasada.

Los funcionarios estadounidenses se reunirán el martes con una delegación ucraniana en Arabia Saudita, en parte para determinar si Ucrania está dispuesta a hacer concesiones materiales a Rusia para poner fin a la guerra. También estará sobre la mesa el destino de un acuerdo de minerales entre Washington y Kiev.

"Creo que vamos a hacer muchos avances esta semana", afirmó Trump. “Vamos a analizar muchas cosas. Tenemos grandes reuniones próximamente, como saben, en Arabia Saudí, que incluirán a Rusia, pero en Ucrania, veremos si podemos hacer algo, o cómo hacer algo”, añadió.

Washington, que tiempo atrás fue el principal aliado de Ucrania, ha modificado su estrategia con el objetivo de alcanzar un rápido fin a la guerra. Como parte de este cambio, Estados Unidos entabló negociaciones directas con Moscú y, tras el altercado entre Trump y el el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, en la Casa Blanca, suspendió la asistencia militar y el intercambio de inteligencia con Kiev.

La última medida fue anunciada el pasado miércoles por John Ratcliffe, director de la CIA. Aseguró que Washington había detenido el intercambio de inteligencia con Kiev, aumentando la presión sobre Zelenskyy, para que coopere con Trump en la convocatoria de conversaciones de paz con Rusia.

Cuando se le preguntó si consideraría levantar la suspensión, Trump respondió: "Prácticamente lo hemos hecho".

La suspensión, que podría costar vidas ya que afecta la capacidad de Ucrania para defenderse de ataques rusos, siguió a la paralización de la ayuda militar estadounidense a Kiev. Pero ahora ese escenario podría quedar atrás.

Diálogos entre Ucrania y EE.UU., pero sin Zelenskyy

Las conversaciones del martes entre funcionarios de Estados Unidos y Ucrania serán el primer encuentro diplomático oficial desde el tenso encuentro en la Oficina Oval entre Trump y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy.

Aunque Zelenskyy viajó a Arabia Saudí, donde se prevé que se reúna con el príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, ha dicho que no asistirá a las conversaciones del martes con los funcionarios estadounidenses. Según explicó, la delegación ucraniana incluirá a su jefe de gabinete, sus ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa, y un alto funcionario militar de la presidencia.