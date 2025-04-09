El tsunami de aranceles prometido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, finalmente comenzó a expandirse por el mundo: este miércoles entraron en vigor las nuevas medidas contra decenas de países, entre los que se destaca una monumental tasa del 104% a los productos procedentes de China, impuesta como represalia ante promesas de retaliación de Beijing.

Los nuevos aranceles afectan a casi 60 socios comerciales con gravámenes adicionales de entre el 11% y el 50%, a excepción de China, cuyos productos ahora van a pagar un gravamen de 104%.

Una promesa que se hizo realidad

Desde su regreso al poder en enero, Trump había impuesto un recargo del 20% a los productos chinos. La semana pasada, anunció un aumento adicional del 34%, lo que elevaba el total al 54%.

Sin embargo, Beijing se mostró reticente a ceder ante la ofensiva de Washington y respondió con una medida similar: el pasado viernes prometió aplicar aranceles del 34% a todas las importaciones procedentes de Estados Unidos a partir del 10 de abril. Como represalia, Trump decidió casi duplicar sus aranceles a productos chinos.

Los nuevos incrementos fueron confirmados por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el martes. Según explicó, el presidente Trump cree que China "tiene que llegar a un acuerdo" con Estados Unidos. "Fue un error que China respondiera con represalias", afirmó.

Si China da el primer paso para negociar, añadió Leavitt, Trump será "increíblemente generoso". "Pero él hará lo que sea mejor para el pueblo estadounidense... Los chinos quieren llegar a un acuerdo. Simplemente no saben cómo hacerlo", añadió.

Por su parte, Trump también acusó a Beijing de manipular su moneda para contrarrestar el impacto de los aranceles estadounidenses y de imponer gravámenes "injustificados". "Hay que reconocerlo. Están manipulando su moneda hoy mismo como una forma de compensar los aranceles", señaló el mandatario.

No obstante, el presidente estadounidense insistió en que la pelota está en el terreno de China, porque Beijing "quiere negociar con urgencia, pero no sabe cómo empezar". "Estamos esperando su llamada. ¡Ocurrirá!", escribió en redes sociales el martes.

China tiene “plena confianza”

Por su parte, China calificó de chantaje las medidas estadounidenses y prometió "responder hasta el final", según indicaron portavoces del Ministerio de Comercio chino este martes, considerando que "la amenaza de Estados Unidos de aumentar los aranceles contra China es un error tras otro y expone una vez más la naturaleza chantajista" de Washington.

"No hay ganadores en una guerra comercial", dijo el ministerio en un comunicado. "China no quiere una, pero el Gobierno nunca permitirá que los derechos e intereses legítimos del pueblo chino sean perjudicados o arrebatados".