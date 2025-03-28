Escucha las noticias del día

Este es el resumen de noticias diario de TRT Español del viernes 28 de marzo.

Hamás busca una tregua mientras Israel intensifica su ofensiva en Gaza

"Israel ha matado al menos a 29 palestinos en nuevos bombardeos en medio de la continua ofensiva sobre el territorio bloqueado.

Mientras tanto, fuentes palestinas cercanas a Hamás han informado que el grupo mantiene conversaciones con mediadores de Egipto y Qatar para reactivar un acuerdo de alto el fuego y un intercambio de prisioneros."

Estados Unidos defiende la cancelación de la visa de una académica turca y otros 300 estudiantes

"El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó la revocación de la visa de la estudiante turca de doctorado Rumeysa Ozturk, de 30 años, y justificó su arresto tras la publicación de un artículo que coescribió en el que criticaba a Israel.

Rubio argumentó que los estudiantes extranjeros que participen en activismo que altere la vida universitaria enfrentarán consecuencias similares.

Añadió que ya ha cancelado las visas de más de 300 ""lunáticos"" en el marco de una creciente ofensiva contra el activismo pro-Palestina en universidades estadounidenses."

El ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, mantiene reuniones clave en su visita a Estados Unidos

"Fidan sostuvo una serie de reuniones de alto nivel durante su visita de dos días a Washington, en las que abordó con funcionarios estadounidenses temas bilaterales y regionales de importancia.

El ministro también se reunió con el congresista estadounidense Joe Wilson en la embajada turca en Washington y recibió a representantes de la Coalición Estadounidense para Siria en la sede diplomática de Türkiye."

Argentina negocia un nuevo préstamo con el FMI por 20.000 millones de dólares

"Argentina solicitó al Fondo Monetario Internacional un nuevo préstamo por 20.000 millones de dólares, anunció este jueves el gobierno de Javier Milei.

El acuerdo aún debe ser aprobado por el directorio del FMI. En 2018 Argentina ya firmó un préstamo con el FMI por 44.000 millones de dólares que representó su mayor nivel de endeudamiento.

En las últimas semanas diversos sectores de la sociedad argentina han protestado contra esta decisión, mientras que en varias manifestaciones también se ha exigido un aumento de salarios y pensiones. La principal central sindical, la CGT, convocó a una huelga general para el 10 de abril."

Y por último…

Canadá califica los aranceles de Trump al sector automotriz como un "ataque directo" al país

"El primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó que los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la industria automotriz representan un ""ataque directo"" contra Canadá y advirtió que la disputa comercial también afecta a los propios estadounidenses, ya que la confianza del consumidor en el país ha caído a su nivel más bajo en años.

Carney indicó que antes de tomar medidas en respuesta, necesita conocer los detalles de la orden ejecutiva de Trump."

Y este fue Un ojo al día con las principales noticias en TRT Español. Para leer más visita TRTEspanol.com