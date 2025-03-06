Escucha las noticias del día

Esto es Un ojo al día con las principales noticias de TRT Español del jueves 6 de marzo

Trump lanza un ultimátum mortal a los palestinos por los rehenes

"El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó de nuevo un nefasto ultimátum contra los palestinos.

Advirtió que los habitantes de Gaza enfrentarán consecuencias mortales si no se libera a los rehenes israelíes.

""Liberen a todos los rehenes ahora, no después, y devuelvan inmediatamente todos los cuerpos de las personas que asesinaron, o este será su fin"", escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.

Además, reafirmó su apoyo incondicional a Israel y prometió enviarle ""todo lo que necesite para terminar el trabajo"".

Al menos 48.400 palestinos han muerto en la ofensiva genocida de Israel sobre Gaza, mientras el alto el fuego acordado el 17 de enero sigue estancado."

La ocupación de Israel es el verdadero problema, no Hamás: funcionario palestino

"El jefe de la Oficina de Información del Gobierno de Gaza, Salama Maroofa, respondió a la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre consecuencias mortales para los palestinos si no se libera a los rehenes israelíes. Según Maroofa, el asunto central es la ocupación de Israel, no Hamás.

En un comunicado, acusó a Trump de fortalecer al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lo que ha permitido ""crímenes contra 2,4 millones de personas"".

Añadió que la violencia actual en Cisjordaniay Jerusalén ocupadas son prueba de los crímenes israelíes."

Siria promete destruir el legado de armas químicas de Al-Assad

"El ministro de Relaciones Exteriores de Siria se comprometió a eliminar rápidamente las armas químicas restantes en el país y pidió apoyo internacional para lograrlo.

Durante su intervención en la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas en La Haya, Asaad Hassan Al-Shaibani se convirtió en el primer funcionario sirio en dirigirse a la agencia de desarme.

La decisión del nuevo gobierno llega tras años de controversia. Aunque Siria prometió en 2013 destruir su arsenal, múltiples investigaciones confirmaron ataques químicos perpetrados por el régimen de Bashar Al-Assad.

Por más de una década, los inspectores del organismo han enfrentado enormes obstáculos para determinar el alcance total del arsenal químico sirio."

Estados Unidos deja de compartir inteligencia con Ucrania

"Estados Unidos ha suspendido el intercambio de inteligencia con Ucrania, según confirmó el director de la CIA, John Ratcliffe. La medida podría sacudir la estrategia de Kiev en el campo de batalla.

Esta postura rígida de la administración de Trump tiene como objetivo presionar a Ucrania para un acuerdo sobre minerales y avanzar en las negociaciones de paz con Rusia.

Trump reveló anteriormente que recibió una carta del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, expresando su voluntad de negociar.

Ante la preocupación generalizada, Ratcliffe sugirió que esta decisión pronto podría revertirse a medida que Washington reafirme su apoyo a Ucrania."

Y por último…

El Salvador seguirá comprando bitcoins, aunque ya no sea moneda oficial

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele reafirmó que su país mantendrá el bitcoin en su reserva estratégica, pese a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que limita su uso gubernamental. El país posee 6.101 bitcoines, valorados en 534,7 millones de dólares. Aunque en enero se reformó la Ley Bitcoin para cumplir con el FMI, eliminando su obligatoriedad en transacciones, Bukele insiste en que las compras continuarán.

Y esto fue Un ojo al día con las principales noticias en TRT Español. Para leer más visita TRTEspanol.com