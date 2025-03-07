Escucha las noticias del día

Esto es Un ojo al día con las principales noticias de TRT Español del viernes 7 de marzo

Palestinos denuncian que Israel retiene más de 600 cuerpos

"Los palestinos han respondido a la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Hamás entregue a los rehenes israelíes y los cuerpos de los que murieron, recordándole que Israel ha mantenido por años los cuerpos de cientos de palestinos.

Según múltiples fuentes, Israel retiene 665 cuerpos, entre ellos los de 59 niños.

Las autoridades israelíes dicen que mantienen los cuerpos en su poder como una estrategia para disuadir de posibles ataques y para utilizarlos en futuras negociaciones.

Sin embargo, los palestinos y grupos de derechos humanos consideran esto como una forma de castigo colectivo."

Ucrania y Estados Unidos sostendrán conversaciones la próxima semana para poner fin a la guerra

"El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy anunció que viajará a Arabia Saudita y que su equipo se quedará luego allí para dialogar con funcionarios estadounidenses sobre el fin de la guerra entre Ucrania y Rusia.

El anuncio ocurre después de que Zelenskyy enviara una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Hubo una disculpa, un reconocimiento de que Estados Unidos ha hecho mucho por Ucrania y una muestra de gratitud"", declaró el enviado especial de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, al describir el tono del mensaje de Zelenskyy."

#REF!

Líderes de la Unión Europea acuerdan reforzar la defensa de los países miembros

"Los líderes de la Unión Europea se han comprometido a avanzar en la cooperación en materia de defensa, tras décadas de dudas.

Los 27 líderes aprobaron este jueves una medida para flexibilizar las restricciones presupuestarias, permitiendo a los países que lo deseen aumentar su gasto militar.

También instaron a la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea, a explorar nuevas estrategias para impulsar un aumento significativo del gasto en defensa en todos los países miembros."

CAIR advierte a inmigrantes musulmanes en Estados Unidos que no salgan del país ante posible prohibición de Trump

"El Consejo de Relaciones Americano-Islámicas, CAIR, advirtió a los inmigrantes musulmanes que residen en Estados Unidos que eviten viajar al extranjero este mes, debido a la posibilidad de que el presidente Trump implemente una prohibición de viaje.

El director de Asuntos Gubernamentales del CAIR señaló que todavía no se sabe con certeza si se impondrá una nueva prohibición ni qué países serían afectados.

CAIR ha instado a la administración Trump a reconsiderar cualquier plan para imponer

nuevas restricciones de viaje a países de mayoría musulmana bajo el pretexto de proteger la seguridad nacional, dijo el funcionario."

Y por último…

Investigadora turca estudiará la salud de las mujeres astronautas en un vuelo espacial exclusivamente femenino

"Begüm Aydogan Mathyk, investigadora en obstetricia y ginecología de la Universidad del Sur de Florida, analizará la salud de una tripulación espacial compuesta exclusivamente por mujeres, en una misión prevista para 2026.

Destacando la falta de estudios sobre la salud femenina en el espacio, Mathyk señaló que, si bien se han realizado investigaciones sobre la reproducción en animales en órbita, su enfoque es diferente.

La investigadora subrayó la importancia de trasladar los estudios de salud femenina desde la Tierra hacia el espacio, ya que los efectos a largo plazo del espacio sobre la salud reproductiva y los sistemas hormonales de las mujeres astronautas siguen siendo desconocidos.

"

Y esto fue Un ojo al día con las principales noticias en TRT Español. Para leer más visita TRTEspanol.com