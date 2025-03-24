Escucha las noticias del día

Este es el resumen de noticias diario de TRT World del lunes 24 de marzo.

Israel sigue expandiendo su ofensiva terrestre en Gaza

"Israel ha intensificado sus incursiones terrestres en Gaza, rodeando parte de la ciudad de Rafah, cerca de Egipto, casi una semana después de haber reanudado su ataque contra el territorio palestino.

El despliegue de tropas israelíes en varias zonas de Gaza, a pesar de los llamados a restablecer la tregua de enero con Hamás, ocurre en medio de una escalada de violencia en Líbano y ataques de Estados Unidos en Yemen. Mientras tanto, los bombardeos israelíes continúan, elevando la cifra de muertos en Gaza a más de 50.000.

"

El bloqueo israelí acerca a Gaza a una "crisis de hambre aguda", advierte la UNRWA

"La UNRWA ha alertado que el bloqueo israelí a la entrada de suministros en Gaza está llevando al enclave palestino a una crisis alimentaria grave.

Israel ha prohibido el ingreso de ayuda humanitaria desde el 4 de marzo, tras la expiración de la primera fase del acuerdo de tregua e intercambio de prisioneros con Hamás."

Llegan a Venezuela 199 deportados desde Estados Unidos en medio de desacuerdos con Trump

"Venezuela anunció el sábado la reanudación de los vuelos con deportados desde Estados Unidos, suspendidos hace un mes en medio de acusaciones mutuas entre ambos gobiernos de boicotear un acuerdo de deportaciones firmado en enero.

El nuevo vuelo aterrizó en Caracas la madrugada del lunes con 199 migrantes a bordo, apenas una semana después de que 238 venezolanos fueran deportados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, conocida como el Centro de Confinamiento del Terrorismo. Este hecho fue duramente criticado por el presidente Nicolás Maduro."

Debate presidencial entre Noboa y González marca inicio de campaña electoral en Ecuador

"Ecuador inició el domingo la campaña para el balotaje presidencial del 13 de abril, donde se enfrentarán el actual mandatario, Daniel Noboa, y la opositora de izquierda, Luisa González.

En la primera vuelta, celebrada en febrero, ambos candidatos concentraron el 88,17% de los casi 10,3 millones de votos válidos, en una contienda con 16 aspirantes. Noboa, empresario de 37 años que se define como de centroizquierda, superó por apenas 16.746 votos a González, abogada de 47 años y candidata del partido del expresidente socialista Rafael Correa.

La campaña arrancó con actos de apoyo a ambos candidatos en Quito, coincidiendo con un debate obligatorio de dos horas en el que se lanzaron acusaciones en vivo sobre corrupción e incluso presuntos vínculos con el narcotráfico."

Ucrania afirma que las conversaciones en Arabia Saudita con Estados Unidos fueron constructivas

"El ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, calificó de ""constructivas y significativas"" las conversaciones con la delegación de Estados Unidos en Arabia Saudita, centradas en el sector energético.

Umerov lideró la delegación ucraniana en estas reuniones, que forman parte de una iniciativa diplomática del presidente Donald Trump para poner fin a tres años de guerra con Rusia.

Por su parte, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, expresó optimismo antes de las negociaciones en Arabia Saudita y afirmó que cree que el presidente ruso, Vladímir Putin, busca poner fin al conflicto.

"

Y este fue Un ojo al día con las principales noticias en TRT Español. Para leer más visita TRTEspanol.com