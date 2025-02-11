POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Las noticias de hoy
00:00
00:0000:00
Genocidio en Gaza
Las noticias de hoy
Trump confirma que su plan para Gaza no contempla el derecho de los palestinos a regresar a sus tierras, y Ecuador se encamina a una segunda vuelta electoral entre el presidente, Daniel Noboa, y la candidata por el correísmo, Luisa González
11 de febrero de 2025

Este es Un ojo al día con las principales noticias de TRT Español del martes 11 de febrero

Los palestinos no tienen derecho a regresar a Gaza: Trump

"El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en un polémico plan para Gaza, que contempla un ""desarrollo inmobiliario a futuro"" que les niega a los palestinos el derecho a regresar a sus hogares.

En una entrevista con Fox News, Trump sugirió reubicar a la población de Gaza en comunidades recién construidas en otros lugares.

Los líderes de Egipto y Jordania se apresuraron a viajar a Washington para sostener diálogos, mientras aumentan las críticas globales.

Trump insinuó que reduciría la ayuda estadounidense a ambas naciones si se niegan a aceptar a palestinos de Gaza.

Mientras tanto, el grupo de resistencia palestino Hamás ha aplazado la liberación prevista de rehenes israelíes, culpando a Tel Aviv de violar el acuerdo de alto el fuego.

En respuesta, Trump prometió cancelar el acuerdo de cese del fuego en el enclave si no se libera a todos los rehenes. ""Si todos los rehenes no son devueltos antes del sábado a las 12 en punto... todas las apuestas quedan canceladas y que se desate el infierno"", dijo."

Israel amplía sus ataques en Cisjordania ocupada y ataca a los palestinos

"Las fuerzas de Israel mantinen sus ataques en Cisjordania ocupada. Han asaltado el campo de refugiados de Aqbat Jabr en Jericó, además de tiendas y barrios palestinos.

Mientras tanto, en Masafer Yatta, las bulldozers demolieron cinco casas palestinas y una cueva que albergaba a 40 personas, cortando la electricidad y el agua.

Las redadas se produjeron en medio de una ofensiva israelí más amplia desde el 21 de enero, que dejó más de 30 palestinos muertos en la región."

Llegan a Venezuela 190 migrantes indocumentados deportados desde EE.UU.

"Los primeros venezolanos deportados de EE.UU. llegaron a su país este lunes, como parte de un acuerdo que el presidente Nicolás Maduro calificó como ""primer paso"" para restablecer las relaciones con Washington.

Caracas envió dos aviones para trasladar a sus ciudadanos deportados, algunos de los cuales son sospechosos de tener vínculos con la banda Tren de Aragua.

El pasado 31 de enero, Maduro y el enviado estadounidense, Richard Grenell, se reunieron y lograron el acuerdo que permitió la deportación.

Si bien los detalles de las conversaciones siguen sin conocerse, Maduro insinuó un ""nuevo comienzo"" en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela."

Sam Altman rechaza oferta de Musk por adquirir OpenAI por 97.400 millones de dólares

"Elon Musk vuelve a causar revuelo: ahora con una oferta de 97.400 millones de dólares para comprar OpenAI.

Liderando un grupo de inversores, Musk quiere recuperar el fabricante de ChatGPT y supuestamente restaurar su misión sin fines de lucro.

Pero el CEO de OpenAI, Sam Altman, no está de acuerdo. De hecho, respondió en X con un tajante ""No, gracias"" e hizo una contraoferta para comprar Twitter por la misma cantidad.

Mientras tanto, continúa una batalla legal con un juez que cuestiona los vínculos de OpenAI con Microsoft y allana el camino para un juicio el próximo año."

Y por último…

Ecuador va a segunda vuelta para elegir a su presidente

"Ecuador se encamina a una segunda vuelta electoral entre el presidente, Daniel Noboa, que va en busca de la reelección, y la candidata por el correísmo, Luisa González. Con el 92% de los votos escrutados, el Consejo Nacional Electoral confirmó este lunes que los ecuatorianos volverán a las urnas en lo que será una contienda reñida-

Esta vez, la sorpresa la dio la candidata de izquierda González, quien según los primeros datos de este lunes obtenía el 43,83% de los votos y le pisaba los talones a Noboa, que obtuvo el 44,31%. Sin embargo, ninguno de los dos logró superar el 50% de sufragios para ganar en primera vuelta, o bien cosechar un 40% de respaldo y aventajar al segundo en 10 puntos.

Las elecciones, para las que más de 13,7 millones de ecuatorianos estaban convocados, se realizaron a la sombra del ""conflicto armado interno"" declarado desde inicios de 2024 por Noboa para combatir al crimen organizado."

Y este fue Un ojo al día con las principales noticias en TRT Español. Para leer más visita TRTEspanol.com

Más para escuchar
Escucha las noticias de TRT Español
¿Puede el arte lograr que seamos menos xenófobos?
Tierras raras: la lucha global por el poder
Necesitamos amigos de verdad
¿Cómo influye el idioma que hablamos sobre nuestras emociones más profundas?
¿Pueden los videojuegos dejarnos sordos?
El peso del mundo: la crisis de la obesidad
Las nuevas reglas del trabajo en la era de la IA
Rohingya: la crisis olvidada
¿Afecta tu nombre a tu destino?