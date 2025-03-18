Escucha las noticias del día

Este es el resumen de noticias diario de TRT World del martes 18 de marzo.

Israel incumple el acuerdo de tregua y reanuda la ofensiva en Gaza

"Al menos 322 personas han muerto en una nueva ola de ataques israelíes en la sitiada Gaza, muchas de las víctimas son mujeres y niños, según afirmó el Ministerio de Salud palestino en Gaza.

Anteriormente, la oficina del primer ministro israelí declaró que había ordenado a los militares que llevaran a cabo ataques en todo el territorio asediado."

Uruguay investiga ciberataque a sitio oficial presuntamente desde Argentina

El gobierno de Uruguay informó este lunes que investiga un "incidente de seguridad informática" que dejó expuesta información personal del presidente, Yamandú Orsi, e incluyó denuncias de "corrupción política" y amenazas a dirigentes y funcionarios, presuntamente originado en Argentina. El ciberataque fue dirigido contra el sitio web de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia), dependiente del Ministerio de Defensa, el cual "actualmente (...) funciona con normalidad", según un comunicado oficial.

La OMS advierte que los recortes de ayuda de Estados Unidos podrían costar millones de vidas

"La Organización Mundial de la Salud insta a Estados Unidos a reconsiderar sus drásticos recortes a la financiación sanitaria mundial, advirtiendo que millones de vidas están en riesgo.

El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que la suspensión podría provocar más de 10 millones de nuevos casos de VIH y tres millones de muertes.

Los recortes se producen mientras el presidente Trump congela casi toda la ayuda exterior de Estados Unidos, incluida la financiación para programas de salud globales."

Türkiye celebra el 18 de marzo como el Día de la Victoria y los Mártires de Canakkale

"Türkiye conmemora el 110 aniversario del Día de la Victoria y los Mártires de Canakkale.

La Batalla de Canakkale resultó en una victoria del Imperio Otomano contra las fuerzas aliadas durante la Primera Guerra Mundial y es un testimonio del coraje y los sacrificios de todos los que lucharon y perecieron para defender su país contra la ocupación y las fuerzas ocupantes."

Y por último…

Siria asiste por primera vez a la conferencia de donantes de la UE

"Por primera vez, Siria asiste oficialmente a la conferencia anual de donantes de la UE en Bruselas.

La medida se produce cuando Alemania inicia una nueva ronda de promesas de ayuda para apoyar a los sirios afectados por 14 años de guerra.

La ministra de Relaciones Exteriores alemana, Annalena Baerbock, prometió 300 millones de euros en asistencia, insistiendo en que el futuro de Siria depende de un ""proceso político inclusivo"". "

Y esto fue Un ojo al día con las principales noticias en TRT Español. Para leer más visita TRTEspanol.com