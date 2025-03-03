Escucha las noticias del día

"

Este es Un ojo al día con las principales noticias de TRT Español del lunes 3 de marzo

El hambre como arma de guerra: Israel bloquea la ayuda humanitaria en Gaza

"Israel bloqueó el ingreso de toda la ayuda alimentaria y humanitaria a Gaza, reviviendo sus tácticas de asedio desde el comienzo de la ofensiva genocida.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, admitió abiertamente haber utilizado el hambre para presionar a Hamás, al rechazar una segunda fase del acuerdo de alto el fuego.

La ONU y los grupos de ayuda han expresado su indignación por el bloqueo de ayuda humanitaria, algo que califican como violación del derecho internacional.

Arabia Saudita criticó la medida y la catalogó de “extorsión”, mientras Egipto acusó a Israel de “castigo colectivo”.

"Plan Infierno": Israel se prepara a intensificar la ofensiva en Gaza

"Israel planea intensificar su campaña militar sobre Gaza dentro de una semana, cortando la electricidad, restringiendo el agua y cometiendo asesinatos, según fuentes israelíes.

La medida, descrita como una escalada sin precedentes, tiene el objetivo de presionar a Hamás para que acepte una propuesta respaldada por Estados Unidos.

En medio, Tel Aviv había acordado un alto el fuego temporal durante el Ramadán y la Pascua Judía, pero Hamás exige garantías de que Israel no romperá la tregua.

Ucrania está lista para firmar un acuerdo sobre minerales con Estados Unidos: Zelenskyy

"Ucrania está preparada para firmar un acuerdo sobre minerales con Estados Unidos, informó el presidente Volodymyr Zelenskyy, después de una cumbre en Londres.

El acuerdo, destinado a impulsar la economía de Ucrania y apoyar su esfuerzo de guerra, enfrentó un revés después del enfrentamiento público entre Zelenskyy y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A pesar del incidente, Zelenskyy insistió en que Ucrania sigue siendo “constructiva” y que está lista para seguir adelante."

Siria forma un comité para crear la constitución de transición

"El gobierno de transición de Siria ha creado un comité para redactar una nueva declaración constitucional tras la caída del régimen de Bashar al-Assad.

El grupo de siete miembros, incluida una mujer, dará forma al futuro del país después de décadas de dictadura y 13 años de guerra.

El gobierno de transición dice que su atención se centra en la reconstrucción de las instituciones, pero no se ha dado un cronograma para la transición.

Y por último…

"No Other Land" gana el Oscar al mejor documental

"""No Other Land' se llevó a casa el Oscar al Mejor Documental. La producción muestra a los activistas palestinos que luchan por salvar sus hogares de la demolición israelí.

La película sigue a Basel Adra, quien corre el riesgo de ser arrestado para documentar la destrucción de su pueblo. El codirector Yuval Abraham utilizó su discurso para condenar las acciones de Israel en Gaza y pedir la liberación de los rehenes israelíes.

A pesar de ganar reconocimiento mundial, la película aún carece de distribuidor en Estados Unidos."

Y este fue Un ojo al día con las principales noticias en TRT Español. Para leer más visita TRTEspanol.com