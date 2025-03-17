Escucha las noticias del día

Este es el resumen de noticias diario de TRT World del lunes 17 de marzo.

Los hutíes prometen atacar buques de guerra y portaaviones estadounidenses

"El líder hutí de Yemen, Abdul Malik al Houthi, prometió intensificar los ataques en respuesta a las operaciones militares estadounidenses del domingo, advirtiendo que aviones no tripulados y misiles apuntarán a buques de guerra y portaaviones estadounidenses.

En una declaración en video, Al Houthi tambipen declaró que responderían a la escalada con más ataques y acusó a Estados Unidos de convertir el mar en un campo de batalla.

También dijo que, mientras continúe con su agresión, Estados Unidos será incluido en el bloqueo naval, junto con Israel."

Azerbaiyán denuncia que fuerzas armenias atacaron a sus tropas

"Azerbaiyán informó el domingo que fuerzas armenias atacaron sus posiciones militares en tres incidentes distintos a lo largo de la frontera.

El Ministerio de Defensa denunció disparos provenientes de tropas armenias cerca de los asentamientos de Khazinevar, Burun y Digh.

Armenia negó las acusaciones.

El aumento de la tensión ocurre pocos días después de que ambas naciones anunciaran avances en un borrador de acuerdo de paz para poner fin a décadas de conflicto."

Rusia busca garantías "férreas" en la guerra de Ucrania

"Moscú exige garantías ""férreas"" en las conversaciones de paz en Ucrania, insistiendo en que Kiev se mantenga neutral y fuera de la OTAN.

Esto ocurre mientras Washington presiona por un alto el fuego de 30 días, y se espera que los presidentes de Estados Unidos y Rusia dialoguen esta semana.

Por otro lado, el liderazgo militar de Ucrania se está reestructurando con el nombramiento del mayor general Andrii Hnatov como nuevo jefe del Estado Mayor, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa."

Estados Unidos deporta a cientos de migrantes venezolanos a El Salvador ignorando orden de un juez

"Estados Unidos deportó a más de 200 de inmigrantes a El Salvador utilizando una ley del siglo XVIII, asegurando que son miembros de la banda venezolana Tren de Aragua.

Un juez federal ordenó suspender temporalmente las deportaciones, pero las autoridades afirmaron que los vuelos ya habían despegado cuando se emitió el fallo.

La ley, utilizada por última vez en la Segunda Guerra Mundial, exige que el presidente declare que Estados Unidos está en guerra, lo que le otorga poderes extraordinarios para detener o expulsar a extranjeros.

Organizaciones advierten que, una vez invocada la ley, Trump podría simplemente declarar a cualquier persona como miembro del Tren de Aragua y expulsarla del país."

Y por último…

Netanyahu busca destituir al jefe del Shin Bet por las consecuencias del ataque de Hamás

"El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, decidió proponer al gobierno la destitución del jefe del Shin Bet, Ronen Bar, alegando ""falta de confianza"".

La decisión llega en medio de tensiones por una investigación interna sobre el fracaso de la agencia en prever el ataque de Hamás del 7 de octubre.

Si bien el Shin Bet admitió errores, también señaló que las políticas de Netanyahu fueron un factor que contribuyó a la situación.

La destitución podría provocar una gran controversia dentro de Israel."

Y este fue Un ojo al día con las principales noticias en TRT Español. Para leer más visita TRTEspanol.com