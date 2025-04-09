Escucha las noticias del día

Este es el resumen de noticias diario de TRT World del miércoles 9 de abril.

El jefe de la ONU llama a Gaza un "campo de exterminio" y condena a Israel por bloquear la ayuda humanitariaEl secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lamentó el sufrimiento de los palestinos en Gaza, diciendo que el enclave se ha convertido en un “campo de exterminio”. Apuntó a Israel por impedir la entrada de ayuda humanitaria y por no cumplir con sus obligaciones según el derecho internacional.



En una rueda de prensa, Guterres explicó que desde hace más de un mes no ha entrado ningún tipo de ayuda a Gaza, ni alimentos, ni medicinas, ni combustible. Aseguró que se han “reabierto las compuertas del horror”.



También mencionó los Convenios de Ginebra, recordando que Israel, como potencia ocupante, tiene la responsabilidad de proteger a la población civil, algo que, según él, no está haciendo.Líderes de América Latina se reúnen en Honduras para la cumbre de la CELACUna decena de presidentes de América Latina y el Caribe, entre ellos los de Brasil, Colombia y México, se reunirán este miércoles en Honduras para participar en la cumbre de la CELAC.



Durante el encuentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, integrada por 33 países, se debatirán varias iniciativas, entre ellas una propuesta de Brasil de impulsar la candidatura de una mujer a la Secretaría General de la ONU.



La cumbre cobra especial relevancia este año, ya que estará marcada por la reciente ola de aranceles anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que afecta a la mayoría de los países asistentes, así como por las crecientes deportaciones masivas de migrantes.Estados Unidos subirá aranceles a productos chinos hasta el 104%, según la Casa BlancaLa Casa Blanca anunció que, a partir del miércoles, se aplicará un arancel del 104% a ciertos productos de China.



La portavoz Karoline Leavitt anunció que esta medida entraría en vigor a la medianoche. Dijo que el presidente Trump cree que China “tiene que llegar a un acuerdo” y criticó la respuesta del gobierno chino, calificándola de "equivocada".



Leavitt agregó que Trump sería “muy amable” si China decide negociar, pero aseguró que el gobierno actuará en beneficio del pueblo estadounidense.FMI anuncia acuerdo con Argentina para un préstamo de 20.000 millones de dólaresEl Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este martes un acuerdo con Argentina para un préstamo "de 20.000 millones de dólares".



Milei había asegurado en el pasado que los fondos obtenidos de este acuerdo serían destinados a comprar letras del Tesoro en cartera del Banco Central para fortalecer el balance de esa entidad y a pagar parte de los vencimientos por la deuda pendiente con el FMI, que asciende actualmente a 41.363 millones de dólares.Y por último…El Gobierno de Trump congela fondos para las universidades de Cornell y NorthwesternLa administración Trump congeló más de 1.000 millones de dólares destinados a la Universidad de Cornell y 790 millones de dólares para la Universidad Northwestern. Según un funcionario estadounidense, la medida se debe a investigaciones por posibles violaciones a los derechos civiles.



Los fondos suspendidos incluyen subvenciones y contratos provenientes de los departamentos de salud, educación, agricultura y defensa.



La decisión llega después de que el gobierno advirtiera que podría retirar el apoyo económico a universidades donde se han realizado protestas a favor de Palestina.Y este fue Un ojo al día con las principales noticias en TRT Español. Para leer más visita TRTEspanol.com