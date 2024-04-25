POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Ecuador: Nueva vida a las redes de pesca
03:15
Mundo
Ecuador: Nueva vida a las redes de pesca
La comunidad de San Mateo en Ecuador enfrenta los destructivos impactos de la sobrepesca industrial, que no solo ha devastado los ecosistemas marinos, sino también ha afectado los medios de subsistencia locales y el legado ancestral del tejido de atarrayas, las redes de pesca históricas. En respuesta, las mujeres de la comunidad han asumido la tarea de preservar este conocimiento, compartiéndolo con sus vecinos en un esfuerzo por revitalizar su comunidad.
25 de abril de 2024
Más vídeos
Romeo Hodali el palestino chileno que sobrevivió a la Nakba
Entrevista a Yván Gil, ministro de Exteriores de Venezuela
Rompiendo con el Sionismo: Voces Judías por la Justicia - Documental TRT World
Hatay la cuna gastronómica de Türkiye renace tras el terremoto
Entrevista a Juan Gabriel Vásquez - II Encuentro de Escritores Iberoamericanos
25 aniversario de mil años de convivencia en Almonaster la Real, Huelva
No empezó el 7 de octubre
¿Qué predijo Allende que pasaría si lo asesinaban?
Redención Sagrada: robando tierra palestina
El otro lado de la historia de Haití