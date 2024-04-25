Mundo Compartir

Ecuador: Nueva vida a las redes de pesca

La comunidad de San Mateo en Ecuador enfrenta los destructivos impactos de la sobrepesca industrial, que no solo ha devastado los ecosistemas marinos, sino también ha afectado los medios de subsistencia locales y el legado ancestral del tejido de atarrayas, las redes de pesca históricas. En respuesta, las mujeres de la comunidad han asumido la tarea de preservar este conocimiento, compartiéndolo con sus vecinos en un esfuerzo por revitalizar su comunidad.