Ser un niño en Gaza..

En Gaza, la infancia ya no significa juegos ni escuela, sino una lucha diaria por sobrevivir.

Con miles de padres y madres asesinados por los bombardeos israelíes, y con el acceso a comida bloqueado deliberadamente por la política de hambre impuesta por Israel, muchos niños palestinos han quedado completamente solos.

Niños que, en vez de ser cuidados, tienen que cuidar. Que buscan desesperadamente algo de comida, no solo para ellos, sino para alimentar a sus hermanos y abuelos.

Una generación entera está siendo obligada a crecer en medio del hambre, el trauma y la pérdida, mientras el mundo observa en silencio.