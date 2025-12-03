POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Naturaleza ocupada: Zaatar
El zaatar (tomillo) es mucho más que una hierba: en Palestina, es memoria, cocina y pertenencia. Mezclado con zumaque, pistacho y aceite de oliva, forma parte esencial de un patrimonio culinario que se transmite desde hace siglos.
3 de diciembre de 2025

Lo que antes se recolectaba libremente en las colinas de la Palestina histórica hoy se enfrenta a prohibiciones y castigos: multas por recogerlo, confiscación de tierras y restricciones de acceso que separan a las familias palestinas de sus montañas y de los recursos naturales que las sostienen.

En Naturaleza ocupada, seguimos cómo la ocupación reconfigura la relación con la tierra: hierbas prohibidas, olivos quemados, agua desviada y contaminación impuesta. Y, aun así, también vemos lo que persiste: comunidades que siguen cuidando el suelo, sosteniendo sus tradiciones y cosechando vida.

