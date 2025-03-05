Palestinos en Gaza rompen ayuno entre escombros

Las familias en Gaza comparten el Iftar entre los escombros, demostrando resiliencia y unidad en el mes de Ramadán.

Este mes, que para los musulmanes simboliza unidad, solidaridad y fe, cobra un significado aún más profundo en este contexto donde la destrucción y la devastación marcan cada rincón. A pesar de la situación, los voluntarios se han organizado para repartir comida a los más necesitados.

En el sur de Gaza, una mesa roja se extendía por cientos de metros entre los escombros, donde palestinos de todas las edades se reunieron para compartir el Iftar.

A pesar de que la tregua iniciada en enero facilitó el ingreso de más ayuda humanitaria, la situación sigue siendo crítica. Recientemente, el gobierno de Netanyahu ha vuelto a restringir la entrada de asistencia, violando de nuevo el acuerdo.