POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Palestinos en Gaza rompen ayuno entre escombros
Genocidio en Gaza
Palestinos en Gaza rompen ayuno entre escombros
Las familias en Gaza comparten el Iftar entre los escombros, demostrando resiliencia y unidad en el mes de Ramadán
5 de marzo de 2025

Las familias en Gaza comparten el Iftar entre los escombros, demostrando resiliencia y unidad en el mes de Ramadán.

Este mes, que para los musulmanes simboliza unidad, solidaridad y fe, cobra un significado aún más profundo en este contexto donde la destrucción y la devastación marcan cada rincón. A pesar de la situación, los voluntarios se han organizado para repartir comida a los más necesitados.

En el sur de Gaza, una mesa roja se extendía por cientos de metros entre los escombros, donde palestinos de todas las edades se reunieron para compartir el Iftar.

A pesar de que la tregua iniciada en enero facilitó el ingreso de más ayuda humanitaria, la situación sigue siendo crítica. Recientemente, el gobierno de Netanyahu ha vuelto a restringir la entrada de asistencia, violando de nuevo el acuerdo.

Más vídeos
Protestas en Madrid contra el Maccabi Tel Aviv
EE.UU. ya no acusa a Maduro por el "Cartel de los Soles"
El plan de tres fases que EE.UU. propone para Venezuela
Cilia Flores "La primera combatiente"
Líderes extranjeros capturados por EE.UU.
Israel dispara niña palestina tras falsas acusaciones de "terrorista"
Israel ataca Líbano y vuelve a violar alto el fuego
¿Quiere Trump el petróleo de Venezuela?
Mamdani se opone a Trump por ofensiva en Venezuela
Imágenes satelitales muestran los daños en Caracas