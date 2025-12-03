POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
6 de octubre - Voces pro-palestina
Genocidio en Gaza
"El 7 de octubre no fue una sorpresa, no fue el comienzo, y nunca fue la historia completa"
3 de diciembre de 2025

Estas voces se niegan a que se reescriba la historia. Una mujer palestina recuerda el asesinato de su abuela, la casa de su familia demolida, su infancia marcada por los puestos de control y la violencia. Un rabino nos recuerda que el judaísmo defiende la justicia, no la opresión, y que silenciar la disidencia etiquetándola de antisemitismo es una traición a la humanidad.

Estos testimonios revelan una verdad escalofriante: el 7 de octubre se usa como un hito, pero el sufrimiento comenzó mucho antes.

