México tendrá al frente de la Suprema Corte de Justicia a un abogado indígena, por primera vez en su historia. Hugo Aguilar, originario del pueblo mixteco, fue certificado este domingo por el Instituto Nacional Electoral (INE) como el magistrado más votado en los inéditos comicios del pasado 1 de junio, donde el país eligió a los integrantes del Poder Judicial.
Durante la ceremonia, realizada en tres idiomas —español, mixteco y rarámuri—, Aguilar también recibió una constancia de los resultados en su lengua materna. Claudia Espino, secretaria ejecutiva del INE y también de origen indígena, le dirigió un mensaje en rarámuri.
"Ha quedado atrás la etapa en la que nuestra palabra, nuestras peticiones e incluso nuestra sola presencia era motivo de escarnio y de discriminación", afirmó Aguilar, marcando un momento simbólico en la inclusión de los pueblos originarios en las instituciones del Estado.
Aguilar Ortiz, actual coordinador general de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), recibió 5.900.789 votos, una mayoría con la que liderará la nueva Suprema Corte durante los primeros dos años, a partir del próximo 1 de septiembre.
En su discurso, Aguilar afirmó que con esta constancia "toma cuerpo la voluntad popular" y comienza "una nueva etapa del Poder Judicial" y del máximo tribunal del país. En ese sentido, pidió "un voto de confianza". "Esta corte surge del pueblo, se debe al pueblo y al pueblo habrá de rendir cuentas en cumplimento a la mayor expresión de democracia", expresó.
El domingo 1 de junio, México vivió una jornada electoral sin precedentes, al elegir cargos del Poder Judicial por voto directo. La presidenta, Claudia Sheinbaum, celebró los comicios como un “éxito”, a pesar de que la participación apenas alcanzó el 13%. En su momento, Sheinbaum sostuvo que esta votación representa una “forma de terminar con la corrupción e impunidad del sistema judicial”.
Esta elección judicial se deriva de una reforma constitucional aprobada el año pasado, e impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, que gobernó entre 2018 y 2024. Con esta transformación, México se convirtió en el primer país del mundo en permitir que ministros de la Suprema Corte, jueces y magistrados sean designados por voto popular. Algunos países, como Bolivia, ya tenían votaciones populares para elegir a algunos de sus jueces, pero no en su totalidad.
¿Quién más integra la Suprema Corte?
A partir del 1 de septiembre, el máximo tribunal estará conformado por nueve magistrados, de los cuales seis son afines al gobierno.
Tres de las ministras elegidas respaldaron iniciativas del expresidente López Obrador y de Sheinbaum: Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.
También fue electa María Estela Ríos, exconsejera jurídica de la presidencia de López Obrador, período durante el cual el propio Hugo Aguilar ya trabajaba en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.
La nueva corte estará integrada, asimismo, por Irving Espinosa, quien ejerció como apoderado legal de la demarcación de Iztapalapa entre 2009 y 2012, cuando era gobernada por Clara Brugada, la actual alcaldesa de Ciudad de México.
El resto del tribunal se completa con perfiles más diversos.
Por un lado, se encuentra Sara Irene Herrerías, quien sirvió en las administraciones de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), emanados de los hoy opositores partidos PAN y PRI.
Por otro, dos hombres sin vínculos partidistas visibles: Arístides Guerrero, quien viene de presidir el Instituto de Transparencia de Ciudad de México, un órgano autónomo, y Giovanni Figueroa, académico de tiempo completo desde 2016.
“He conversado con mis hermanos y hermanas que vamos a integrar la Suprema Corte y puedo afirmar que sus historias de lucha, su ejercicio profesional y su compromiso con nuestro país y en particular con las causas sociales será la base del nuevo rostro de la justicia en México", concluyó Aguilar, durante la ceremonia.