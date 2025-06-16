México tendrá al frente de la Suprema Corte de Justicia a un abogado indígena, por primera vez en su historia. Hugo Aguilar, originario del pueblo mixteco, fue certificado este domingo por el Instituto Nacional Electoral (INE) como el magistrado más votado en los inéditos comicios del pasado 1 de junio, donde el país eligió a los integrantes del Poder Judicial.

Durante la ceremonia, realizada en tres idiomas —español, mixteco y rarámuri—, Aguilar también recibió una constancia de los resultados en su lengua materna. Claudia Espino, secretaria ejecutiva del INE y también de origen indígena, le dirigió un mensaje en rarámuri.

"Ha quedado atrás la etapa en la que nuestra palabra, nuestras peticiones e incluso nuestra sola presencia era motivo de escarnio y de discriminación", afirmó Aguilar, marcando un momento simbólico en la inclusión de los pueblos originarios en las instituciones del Estado.

Aguilar Ortiz, actual coordinador general de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), recibió 5.900.789 votos, una mayoría con la que liderará la nueva Suprema Corte durante los primeros dos años, a partir del próximo 1 de septiembre.

En su discurso, Aguilar afirmó que con esta constancia "toma cuerpo la voluntad popular" y comienza "una nueva etapa del Poder Judicial" y del máximo tribunal del país. En ese sentido, pidió "un voto de confianza". "Esta corte surge del pueblo, se debe al pueblo y al pueblo habrá de rendir cuentas en cumplimento a la mayor expresión de democracia", expresó.

El domingo 1 de junio, México vivió una jornada electoral sin precedentes , al elegir cargos del Poder Judicial por voto directo. La presidenta, Claudia Sheinbaum, celebró los comicios como un “éxito”, a pesar de que la participación apenas alcanzó el 13%. En su momento, Sheinbaum sostuvo que esta votación representa una “forma de terminar con la corrupción e impunidad del sistema judicial”.

Esta elección judicial se deriva de una reforma constitucional aprobada el año pasado, e impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, que gobernó entre 2018 y 2024. Con esta transformación, México se convirtió en el primer país del mundo en permitir que ministros de la Suprema Corte, jueces y magistrados sean designados por voto popular. Algunos países, como Bolivia, ya tenían votaciones populares para elegir a algunos de sus jueces, pero no en su totalidad.

Relacionado TRT Global - México eligió por primera vez a sus jueces, una votación histórica con modesta participación

¿Quién más integra la Suprema Corte?



